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Украина

Рост пенсий замедлится вдвое: Кабмин готовит неприятные сюрпризы для пенсионеров

6:20 18 сентября 2019 135
Пенсия в Украине
Инф. «ФАКТОВ»

В 2020 году в Украине запланирован рост пенсий на 8% (с 1638 грн до 1769 грн), тогда как до конца текущего года они должны вырасти на 12−17%. Об этом говорится в проекте Государственного бюджета на 2020 год.

Кроме того, законопроект предлагает установить месячный прожиточный минимум на одного человека с 1 января 2020 года — 2027 грн, с 1 июля — 2118 грн, с 1 декабря — 2189 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года — 1779 грн, с 1 июля — 1859 грн, с 1 декабря — 1921 гривна;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года — 2218 грн, с 1 июля — 2318 грн, с 1 декабря — 2395 грн;
  • трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года — 2102 гривны, с 1 июля — 2197 грн, с 1 декабря — 2270 грн;
  • лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2020 года — 1638 грн, с 1 июля — 1712 гривны, с 1 декабря — 1769 грн

Согласно проекту бюджета на 2020 года, среднемесячная номинальная заработная плата составит 12 043 грн.

По сравнению с 2019 годом средняя зарплата вырастет на 16,5% (на 1 714 грн).

Кроме того, в документе предлагается установить следующие размеры минимальной зарплаты: с 1 января 2020 года — 4 723 гривны, а должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки: с 1 января 2020 года — 2 102 гривны.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн. Об этом свидетельствуют данные проекта закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год» (проект № 2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду.

Законопроектом предлагается установить в 2020 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года — 2027 грн, с 1 июля — 2118 грн, с 1 декабря — 2189 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года — 1779 грн, с 1 июля — 1859 грн, с 1 декабря — 1921 гривна;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года — 2218 грн, с 1 июля — 2318 грн, с 1 декабря — 2395 грн;
  • трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года — 2102 гривны, с 1 июля — 2197 грн, с 1 декабря — 2270 грн;
  • лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2020 года — 1638 грн, с 1 июля — 1712 гривны, с 1 декабря — 1769 грн

Напомним, что минимальная пенсия в Украине выросла на 9% и в 2018 году — до 1497 грн. Однако инфляция составила 9,8% (декабрь к декабрю).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проект нового Государственного бюджета Украины предусматривает дефицит Пенсионного фонда в 2020-м году в рекордные 172,5 млрд грн. А так как недостающие средства вряд ли можно будет взять «из воздуха», то правительство, скорее всего, «разбросает» эту сумму на всех работающих украинцев в виде новых налогов и сборов. В итоге каждый гражданин «окажет помощь» Пенсионному фонду на 4,1 тыс. грн.

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