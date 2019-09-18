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Украина

Разгуляется непогода: синоптики дали прогноз на 18 сентября

7:16 18 сентября 2019 136
дождь
Инф. «ФАКТОВ»

Как и обещали синоптики, во второй половине сентября в Украину пришла настоящая осень с похлоданием и осадками. В среду, 18 сентября, по всей территории страны пройдут небольшие дожди. Только ночью на крайнем юге страны, днем в Закарпатье и Прикарпатье без существенных осадков.

По прогнозу Укргидрометцентра, ветер преимущественно западный, 7−12 м / с, ночью в западных областях, днем в Украине порывы до 15−20 м / с.

Температура ночью 6−11 градусов, днем 10−15. В южных районах ночью 12−17 градусов, днем +20- +25.

Вместе с тем, синоптики предупреждают, что 18−20 сентября в Украине из-за сильного ветра сохранится чрезвычайный уровень опасности (желтый).

Понижение температуры принесет мокрый снег в Карпаты, который этим летом видели еще в конце августа.

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