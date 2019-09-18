- 08:34 «Это будет плата для Путина»: Тейлор высказался о возможности введения новых санкций против России
- 08:13 «Динамо» — «Мальме»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 08:13 Страшная картина: в сети показали свежие фото Донецка
- 08:00 Раскрывая убийство, нашли десятки педофилов — адвокатов, прокуроров, депутатов — Аброськин
- 07:56 «Наполи» благодаря пенальти обыграл действующего обладателя Кубка чемпионов: видеообзоры матчей
- 07:51 У бездетной собаки, усыновившей двух котят, чудом появилось молоко для их кормления
- 07:39 Могли сжечь сына: Гонтарева раскрыла детали поджога ее дома
- 07:38 Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Реал»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 07:33 Рыбак вырвался от крокодила, который схватил его зубами за голову и сломал лицевые кости
- 07:28 Смарт-подушка: поможет уснуть и разбудит в прекрасном настроении
- 07:19 «Барселона» с не игравшим 111 дней Месси едва унесла ноги из Дортмунда: хроника матча
- 07:16 Разгуляется непогода: синоптики дали прогноз на 18 сентября
Разгуляется непогода: синоптики дали прогноз на 18 сентября
Как и обещали синоптики, во второй половине сентября в Украину пришла настоящая осень с похлоданием и осадками. В среду, 18 сентября, по всей территории страны пройдут небольшие дожди. Только ночью на крайнем юге страны, днем в Закарпатье и Прикарпатье без существенных осадков.
По прогнозу Укргидрометцентра, ветер преимущественно западный, 7−12 м / с, ночью в западных областях, днем в Украине порывы до 15−20 м / с.
Температура ночью 6−11 градусов, днем 10−15. В южных районах ночью 12−17 градусов, днем +20- +25.
Вместе с тем, синоптики предупреждают, что 18−20 сентября в Украине из-за сильного ветра сохранится чрезвычайный уровень опасности (желтый).
Понижение температуры принесет мокрый снег в Карпаты, который этим летом видели еще в конце августа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.