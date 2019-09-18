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Страшная картина: в сети показали свежие фото Донецка
Блогер с ником N1CK1409 опубликовал свежие фото оккупированного Донецка. Некогда цветущий и сияющий огнями Донецк превратился в захолустье. Если центр еще поддерживается новыми «властями», которые пытаются создать картинку благополучия в «республике», то окраины напоминают населенные пункты- призраки.
N1CK1409 показал фото северо-западной части Донецка на Путиловском мосту и дороге, которая ведет к бывшему аэропорту им. Сергея Прокофьева.
«Передо мной предстала страшная картина и непередаваемое чувство беспокойства из-за гробовой тишины и звуков проезжающих вдалеке машин», — пишет он.
Бывший автосалон на въезде в Киевский район. Раньше здесь стоял «крутые» автомобили. Теперь на их месте руины.
Разрушенная конструкция Путиловского моста.
Поворот на Ясиноватское шоссе
Разрушенные пятиэтажки. В некоторых из них до сих пор живут люди.
Ранее «ФАКТЫ» показывали, как выглядит вечерний Донецк незадолго до наступления комендантского часа. Напомним, блогер Фашик Донецкий, сравнил оккупированный город с Иосифом Кобзоном перед смертью: вроде бы и человек, вроде бы и накрашен-заштукатурен-вымыт, но внутри пусто и мертво.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.