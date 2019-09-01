На улицах пустота: в сети показали свежие фото оккупированного Донецка

Украина

В сети показали новые фото из оккупированного боевиками Донецка. Автор снимков, блогер Фашик Донецкий, сравнил город с Иосифом Кобзоном перед смертью: вроде бы и человек, вроде бы и накрашен-заштукатурен-вымыт, но внутри пусто и мертво.

«Оккупационные типа СМИ\ никогда не покажут вам такие фото, ведь за это их отругают кремлевские кураторы. Донецк — это картинка роспропаганды для росбыдла, снимать видео и фотографировать можно только под определенным ракурсом, чтобы не испугать идиотов, которые едут дохнуть за больные идеи недобитых коммунистов в чужую страну», — комментирует фото их автор в блоге на Обозревателе.

Особое внимание он посоветовал обратить на фото с ж/д вокзала Донецка, умершего с началом оккупации.

«Совсем забыл — фото центральных улиц сделаны в 19.30 — 19.45 вечера. Видите толпы людей и машин, которые спешат на работу, с работы, погулять, за покупками или вообще просто гуляют? Странно», — иронизирует украинец.

Напомним, ранее о Донецке «без купюр» рассказал блогер Vladyslav Romanovich, который ради экстрима съездил в оккупированный город к двоюродной бабушке.

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