- 20:36 Продвинулись без единого выстрела: стало известно об успехе ВСУ на Донбассе
- 19:58 На улицах пустота: в сети показали свежие фото оккупированного Донецка
- 19:28 Вайкуле поразила Пугачеву страстным танцем с Галкиным
- 19:09 В школах Одессы сокращают продолжительность уроков: что произошло
- 19:01 Где смотреть онлайн «Заря» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 6-го тура чемпионата Украины
- 18:51 Стоим плечо к плечу: Пенс сделал важное заявление после встречи с Зеленским в Польше
- 18:25 Путинский военный избил семью с ребенком в Крыму: появились данные о личности преступника
- 17:59 Жевачка поможет сосредоточиться: Супрун дала неожиданные советы для родителей школьников
- 17:27 Премьер Гончарук прокатился по Кабмину на самокате: опубликовано видео
- 16:47 Окно машины прострелено: стало известно о загадочной смерти мужчины под Киевом
- 16:44 "Я поражен, детка!" Настя Каменских без юбки восхитила Потапа
- 16:24 Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака
На улицах пустота: в сети показали свежие фото оккупированного Донецка
В сети показали новые фото из оккупированного боевиками Донецка. Автор снимков, блогер Фашик Донецкий, сравнил город с Иосифом Кобзоном перед смертью: вроде бы и человек, вроде бы и накрашен-заштукатурен-вымыт, но внутри пусто и мертво.
«Оккупационные типа СМИ\ никогда не покажут вам такие фото, ведь за это их отругают кремлевские кураторы. Донецк — это картинка роспропаганды для росбыдла, снимать видео и фотографировать можно только под определенным ракурсом, чтобы не испугать идиотов, которые едут дохнуть за больные идеи недобитых коммунистов в чужую страну», — комментирует фото их автор в блоге на Обозревателе.
Особое внимание он посоветовал обратить на фото с ж/д вокзала Донецка, умершего с началом оккупации.
«Совсем забыл — фото центральных улиц сделаны в 19.30 — 19.45 вечера. Видите толпы людей и машин, которые спешат на работу, с работы, погулять, за покупками или вообще просто гуляют? Странно», — иронизирует украинец.
Напомним, ранее о Донецке «без купюр» рассказал блогер Vladyslav Romanovich, который ради экстрима съездил в оккупированный город к двоюродной бабушке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!