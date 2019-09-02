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Темно и пусто: в сети показали фото и видео вечернего Донецка
В сети появились свежие фото из оккупированного Донецка. Блогер с ником «Стиг Барди» показал, как выглядит вечерний город незадолго до наступления комендантского часа.
Пять лет Донецк живет под властью «русского мира». До захвата города боевиками в Донецка кипела жизнь. Теперь город полупустой днем, а с наступлением темноты он совсем становится безлюдным и неживым.
По мнению коренных дончан, по вечерам бывшая столица Донбасса теперь представляет из себя жутковатое зрелище.
Напомним, блогер Фашик Донецкий, сравнил оккупированный Донецк с Иосифом Кобзоном перед смертью: вроде бы и человек, вроде бы и накрашен-заштукатурен-вымыт, но внутри пусто и мертво.
О Донецке «без купюр» рассказал и блогер Vladyslav Romanovich, который ради экстрима съездил в оккупированный город к родственникам.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..