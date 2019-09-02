Украина

Темно и пусто: в сети показали фото и видео вечернего Донецка

В сети появились свежие фото из оккупированного Донецка. Блогер с ником «Стиг Барди» показал, как выглядит вечерний город незадолго до наступления комендантского часа.

Пять лет Донецк живет под властью «русского мира». До захвата города боевиками в Донецка кипела жизнь. Теперь город полупустой днем, а с наступлением темноты он совсем становится безлюдным и неживым.

По мнению коренных дончан, по вечерам бывшая столица Донбасса теперь представляет из себя жутковатое зрелище.

Напомним, блогер Фашик Донецкий, сравнил оккупированный Донецк с Иосифом Кобзоном перед смертью: вроде бы и человек, вроде бы и накрашен-заштукатурен-вымыт, но внутри пусто и мертво.

О Донецке «без купюр» рассказал и блогер Vladyslav Romanovich, который ради экстрима съездил в оккупированный город к родственникам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter