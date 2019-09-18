Украина

В Донецке снова заговорили о снятии Пушилина: ждут "ревизоров" из России

Жители оккупированного Донецка пишут, что город снова полон слухами о скором снятии главаря «ДНР» Дениса Пушилина и о приезде в конце сентября «ревизоров» из РФ именно для этой цели. Хотя подтвержденной информации пока нет.

Так, дончанин, пишущий под ником hochudomoy, сообщил (стилистика и орфография сохранены), что «местные «чекисты» утверждают, что к концу месяца «ожидается какой-то десант супер-пупер фейсов, который будут трусить оккупационную администрацию на предмет честно сворованного бабла». Автор предполагает, что «будет весело».

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«По слухам, Пушилина будут убирать», — прокомментировали пользователи. «То-то активизировалась борьба местных нанайских мальчиков», — иронизируют люди. «Вроде россиянина будут ставить. Но это из разряда «одна баба сказала», — пишут дончане.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на оккупированной части Донбасса намерены провести «перепись» населения.

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