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Украина

Вид потрепанный: горе-вояк "ДНР" отправили в отпуск

14:53 17 сентября 2019 209
боевик «ДНР»
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

На улицах оккупированного Донецка появилось много мужчин в камуфляже, сообщила в Facebook дончанка, которая пишет под ником Вита Радуга. Она считает, что колоритные персонажи явно прибыли с передовой.

«Донецких „защитников“ массово отправили в отпуск? Шастают по всему городу третий день, крестами позвякивают, вид потрепанный — явно окопный», — пишет она.

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«Отпустили на подножные корма. Деньги на зарплату кончились», — предположил один из комментаторов. Другой полагает, что у террористов ротация.

Как известно, Россия постоянно сокращает расходы на содержание так называемых «Л/ДНР». «Куда денутся эти горе-вояки, если им прекратят платить зарплату, — большой вопрос, — рассказал «ФАКТАМ» житель Донецка на условиях анонимности. —  Одно понятно уже сейчас: если они массово начнут возвращаться с фронта, тут же увеличится количество преступлений, ведь «ополченцы» пьют, не просыхая. И начнется — пьяные драки, стрельба, разборки в стиле «я же родину защищал, а вы тут все…»

Ранее «ФАКТЫ» писали, что член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что оккупированные территории Донбасса «остаются частью Украины».

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