Украина

Зеленский дал указание готовиться к отведению войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе: что об этом известно

На Донбассе проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Ранее сообщалось, что 17 сентября в зоне проведения ООС погиб украинский воин.

Об этом во время встречи с координатором по гуманитарным вопросом и постпредом Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани заявил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко. «Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, министром обороны Украины и главой государства», — отметил он и добавил: «Все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны».

Он также сообщил, что в районе Станицы Луганской идет подготовка к началу восстановлению моста: подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов. «Расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан был еще проще и комфортнее», — отметил он.

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Владимир Кравченко также сообщил, что после Станицы Луганской планируется создание безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское: «Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Луганской области продолжаются испытания новой разработки российского ВПК — зенитно-ракетного комплекса «Лучник-Э». По словам руководителя ОО «Правое дело» Дмитрия Снегирева, именно применением «Лучника» объясняется потеря трех беспилотников ВСУ,

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