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Отмена голосования за закон об импичменте и закон о работе ВАСУ: онлайн-трансляция заседания Рады
В среду, 18 сентября, Верховная Рада может принять во втором чтении ряд законопроектов, одобренных на прошлой неделе. В повестке дня сегодняшнего заседания парламента принятие четырех законопроектов во втором чтении, разблокирование закона об импичменте, вопросы о парламентских слушаниях и ратификация международных соглашений.
Первым депутаты намерены рассмотреть проект постановления 1012-П об отмене решения Рады о принятии в целом закона об импичменте. Проект постановления внесли в парламент 13 депутатов из фракции «Европейская солидарность», которые считают, что документ был принят с нарушением Регламента Рады. В связи с внесенным постановлением спикер Рады Дмитрий Разумков не подписал законопроект.
Также в окончательной редакции парламент сегодня может принять четыре законопроекта:
- № 1025, о начале работы Высшего антикоррупционного суда — законопроект призван предотвратить перегрузку ВАСУ огромным количеством дел и оставить в его ведении только дела, которыми занимаются САП и НАБУ;
- № 1080, об уменьшении давления на бизнес — исключает из УК статью о фиктивном предпринимательстве и повышает суммы уклонения от уплаты налогов;
- № 1050, о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию;
- № 1084, касающийся ядерной энергетики.
Напомним, 12 сентября Верховная Рада поддержала идею о лишении зарплаты депутатов-прогульщиков. Законопроект № 1035−2 принят за основу 288 голосами.
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