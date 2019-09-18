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По утрам слушает Гимн Украины: сеть растрогал рассказ патриотки о жизни в Донецке
77-летняя пенсионерка из оккупированного Донецка призналась, что каждое утро слушает гимн Украины. Ранее сообщалось, что по городу ходят упорные слухи о скорой «ревизии» из России, которая едет, чтобы снять главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина.
Об этом женщина рассказала, позвонив в студию «Донбасс.Реалии». «Мне 77 лет, я воевала со всеми этими, которые хотели „республику“. У меня нет телевизора, „России“, как рассказывают, что мы ее смотрим. У меня компьютер, спасибо внучке, что оставила, и приемник. Я слушаю по утрам украинский гимн. И таких, как я, здесь уже много», — рассказала женщина.
Под этим постом, размещенным в социальных сетях, многие интернет-пользователи желали здоровья бабушке. Впрочем, без гостей с «той стороны», имеющих иную точку зрения, тоже не обошлось.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили свежие фото из Донецка, окраины которого напоминают населенные пункты- призраки.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!