Общество и люди

Тараканы в вагоне и длительная поломка в пути: в сети рассказали о путешествии в поезде Кременчук — Ивано-Франковск

В сети появилась очередная информация об ужасном сервисе в поездах «Укрзалізниці». В этот раз речь идет о маршруте «Кременчук- Ивано-Франковск» (поезд № 149). Свое путешествие в Facebook описала Даша Гладун.

По ее словам, в вагоне ей пришлось убить 4 тараканов. На матрасах, которые представляли собой стиральную доску, спать было невозможно. Но, по требованию пассажиров, их меняли на такие же точно.

Кроме того, из-за поломки состав почти два с половиной часа простоял в Тернополе. Многим пассажирам, у которых были билеты на автобусы заграницу, пришлось объединяться и вызывать такси до Львова, чтобы не пропали их туры.

Гладун особенно возмутило отсутствие всякой информации о причинах задержки в пути. Проводник только отвечал на вопросы возмущенных людей, но не предупреждал никого.

Ответ пассажирка получила, только позвонив на горячую линию перевозчика.

«За время задержки всякого предупреждения о задержке движения от официального представителя „Укрзалізниці“ я не услышала — только обсуждение пассажиров. Из этих обсуждений я знаю, что: начальник поезда не отвечал, у дежурного было занято»— возмущается женщина.

Она также пишет о том, что пересесть людям на другой поезд никто не предлагал, хотя за время простоя с железнодорожного вокзала Тернополя отправился поезд на Львов.

«Укрзалізниця», прошу прокомментировать причины роста тарифов на пассажирские перевозки, с учетом ухудшения качества обслуживания, а также указать пункты в уставе организации, которые позволяют не информировать пассажиров в случае возникновения форс-мажорных ситуаций, которые могут помешать им вовремя добраться до пункта назначения", — обращается пассажир к перевозчику.

Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали об ужасном сервисе в поездах «Укрзалізниці» — поломанных вагонах, неработающих кондиционерах, замурованных окнах.

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