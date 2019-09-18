24.60 / 24.85 27.06 / 27.45
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Тараканы в вагоне и длительная поломка в пути: в сети рассказали о путешествии в поезде Кременчук — Ивано-Франковск

14:30 18 сентября 2019 49
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилась очередная информация об ужасном сервисе в поездах «Укрзалізниці». В этот раз речь идет о маршруте «Кременчук- Ивано-Франковск» (поезд № 149). Свое путешествие в Facebook описала Даша Гладун.

По ее словам, в вагоне ей пришлось убить 4 тараканов. На матрасах, которые представляли собой стиральную доску, спать было невозможно. Но, по требованию пассажиров, их меняли на такие же точно.

Кроме того, из-за поломки состав почти два с половиной часа простоял в Тернополе. Многим пассажирам, у которых были билеты на автобусы заграницу, пришлось объединяться и вызывать такси до Львова, чтобы не пропали их туры.

Гладун особенно возмутило отсутствие всякой информации о причинах задержки в пути. Проводник только отвечал на вопросы возмущенных людей, но не предупреждал никого.

Ответ пассажирка получила, только позвонив на горячую линию перевозчика.

«За время задержки всякого предупреждения о задержке движения от официального представителя „Укрзалізниці“ я не услышала — только обсуждение пассажиров. Из этих обсуждений я знаю, что: начальник поезда не отвечал, у дежурного было занято»— возмущается женщина.

Она также пишет о том, что пересесть людям на другой поезд никто не предлагал, хотя за время простоя с железнодорожного вокзала Тернополя отправился поезд на Львов.

«Укрзалізниця», прошу прокомментировать причины роста тарифов на пассажирские перевозки, с учетом ухудшения качества обслуживания, а также указать пункты в уставе организации, которые позволяют не информировать пассажиров в случае возникновения форс-мажорных ситуаций, которые могут помешать им вовремя добраться до пункта назначения", — обращается пассажир к перевозчику.

Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали об ужасном сервисе в поездах «Укрзалізниці» — поломанных вагонах, неработающих кондиционерах, замурованных окнах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер