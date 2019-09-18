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Миллион и больше: персоналу больницы предложили заработать на умирающей Заворотнюк

14:39 18 сентября 2019 193
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Персонал больницы, где, по слухам, находится российская актриса Анастасия Заворотнюк, стараются подкупить представители телеканалов и таблоидов.

Как пишет издание «Дни.ру» за фото Заворотнюк, которая, если верить врачам, обречена, предлагают от миллиона рублей.

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«Все хотят видеть, как изменила красавицу страшная болезнь, как располнела она, как выглядит обритая после трепанации черепа голова, как Настя лежит в реанимации, подключенная к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности», — говорится в статье.

Родственникам, которые придут в студию и подтвердят диагноз актрисы, предлагают три миллиона.

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Если родственники отказываются и игнорируют настойчивых представителей прессы, то персонал может не устоять, считает издание.

«Очень велик риск того, что кто-то из медицинского персонала может не побояться бога и „слить“ в прессу так волнующие всех кадры», — отмечается в статье.

Напомним, что журналисты уже спели подкараулить дочь и мужа актрисы, когда те приходили к больной.

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