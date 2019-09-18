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Украина

Сталин отдыхает: боевики "ДНР" хотят отправить в тюрьму подростка, укравшего овощи

15:02 18 сентября 2019 511
овощи
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Сепаратистские СМИ сообщили, что в оккупированном Торезе (неподконтрольная часть Донецкой области) задержан 16-летний парень по подозрению в краже овощей, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Возбуждено уголовное дело (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину).

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Подросток подозревается в краже около 100 кг овощей и туристического газового баллона с горелкой. Общая сумма ущерба — около 5500 рублей. Невзирая на то, что «полиция» во время задержания изъяла и возвратила заявителю похищенный баллон и 66 кг украденного, вполне может случиться, что парень окажется в неволе. «Происходящее у нас все чаще напоминает 37-й год. В сталинские времена за три колоска сажали. Теперь вот за овощи», — прокомментировал новость «ФАКТАМ» житель этого города.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пенсионерка из Донецка призналась, что каждое утро слушает гимн Украины.

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