Паулина Андреева показала роскошное свадебное платье (фото)

Шоу-бизнес

Известный российский режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграли 17 сентября пышную свадьбу в Санкт-Петербурге. Закрытое торжество проходило сразу на нескольких локациях. Фотографом не удалось запечатлить невесту. Молодоженов лишь поймали, когда они выходили из старинного особняка «Дом Беггровых». Поля шла к машине в коротком жемчужном платье с открытой спиной.

Позже сама невеста поделилась фото, на котором позирует в главном наряде — роскошном платье со шлейфом, расшитым кружевом.

Известно, что для торжества она выбрала несколько нарядов от Maison Bohemique.

Также в сети показали нежный букет невесты.

Кто гулял на большой киносвадьбе и подробности торжества читайте здесь.

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