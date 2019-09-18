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- 15:08 Паулина Андреева показала роскошное свадебное платье
Паулина Андреева показала роскошное свадебное платье (фото)
Известный российский режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграли 17 сентября пышную свадьбу в Санкт-Петербурге. Закрытое торжество проходило сразу на нескольких локациях. Фотографом не удалось запечатлить невесту. Молодоженов лишь поймали, когда они выходили из старинного особняка «Дом Беггровых». Поля шла к машине в коротком жемчужном платье с открытой спиной.
Позже сама невеста поделилась фото, на котором позирует в главном наряде — роскошном платье со шлейфом, расшитым кружевом.
Известно, что для торжества она выбрала несколько нарядов от Maison Bohemique.
Также в сети показали нежный букет невесты.
Кто гулял на большой киносвадьбе и подробности торжества читайте здесь.
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