Принц Чарльз «дебютировал» на Неделе моды в Лондоне c коллекцией одежды из крапивы (фото)

Стиль жизни

После того, как мать и жена принца Чарльза королева Елизавета и герцогиня Камилла в прошлые годы уже побывали на Неделе моды в Лондоне, пришла очередь приобщиться к миру гламура и самому принцу Уэльскому. Правда, Его Высочество не присутствовал на мероприятии лично. Его «дебют» был косвенным. Во время показа выполненной в панк-стиле коллекции британского бренда Vin+Omi модели демонстрировали экологическую одежду, которая была создана из крапивы, собранной в загородном поместье Чарльза — Хайгроув.

Как пишет Daily Mail, дизайнерский дуэт Вин и Оми, в числе клиентов которых числятся Мишель Обама и Кейт Мосс, встретился с принцем на одном из мероприятий в прошлом году. И в ходе частной беседы речь зашла о садоводстве (любимом занятии наследника престола), а также о безотходном производстве и технологиях изготовления одежды из необычных материалов. Дизайнеры признались, что им нужны крапива, хрен и другие растения в качестве альтернативы синтетическим волокнам. И тут Чарльз неожиданно сказал: «У меня полно крапивы в Хайроув. Почему бы вам не приехать и не забрать ее?». В итоге разговор вылился в сотрудничество, в ходе которого в саду Хайгроув было собрано вручную более 3000 стеблей крапивы (дизайнерам помогали студенты), которая была нагружена в два фургона, а затем переработана в стильные наряды. Волокно из крапивы было тонким, пушистым и напоминало шерсть.

Оми говорит, что был потрясен, когда принц пригласил их к себе, так как они вовсе не принадлежат к элите. «Я имею в виду, мы не Gucci или кто-то в этом роде… Это было нечто сюрреалистичное», — сказал он. По словам дизайнеров, будущий король Великобритании постоянно проявлял интерес к проекту и регулярно присылал им поощрительные письма.

Ранее «ФАКТЫ» писали о необычном хобби королевы Елизаветы, коллекция которой оценивается в 125 миллионов долларов.

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