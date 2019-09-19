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Кейт Миддлтон продемонстрировала пример идеального делового стиля на фоне слухов о беременности (фото, видео)
После резко усилившихся слухов о беременности Кейт Миддлтон, которые, как писали ранее «ФАКТЫ», подогрела ее четырехлетняя дочь принцесса Шарлотта, герцогиня Кембриджская совершила неожиданный выход в свет, который не был запланирован в ее официальном рабочем графике. Супруга принца Уильяма посетила лондонский центр помощи молодым матерям. И пообщалась с детьми и их мамами, весьма символично обсудив проблемы беременности и ухода за детьми.
Взгляды фанатов были прикованы к фигуре Кейт. Люди пытались определить, правдивы ли слухи. Но так и не пришли к единому мнению. Брюки с одной стороны подчеркивали талию герцогини, но с другой стороны — отчасти скрывали очертания живота.
Для этого мероприятия, как пишет Daily Mail, 37-летняя Кейт выбрала деловой стиль — черную блузку в белый горошек от французского бренда Equipment стоимостью 337 долларов и черные, слегка укороченные брюки-кюлоты с широкими штанинами. Монохромный образ дополняли черные туфли на устойчивом каблуке от Gianvito Rossi за 650 долларов, а также сережки Accessorize стоимостью менее двух долларов, в которых она уже появлялась ранее на открытии сада «Назад к природе».
Между тем букмекеры ожидают, что официальное заявление о прибавлении в семействе Кейт и Уильяма будет сделано в течение ближайших недель.
The Duchess of Cambridge visited @EvelinaLondon Sunshine House to meet the Southwark @FNPNationalUnit, as part of her research and engagement with the Early Years sector.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 19, 2019
The Family Nurse Partnership is a voluntary home visiting programme for first time parents aged 24 & under. pic.twitter.com/TwKJQY3RuB
Ранее «ФАКТЫ» писали что Кейт Миддлтон побывала на родительскоем собрание в школе принца Джорджа и принцессы Шарлотты, которое продлилось три часа.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!