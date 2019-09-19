«Вора в законе» Лоту Гули собираются лишить «титула»: названы две причины

Мир

«Воры в законе» собирают «сходку», чтобы лишить Надира Салифова, известного как Гули, «короны». Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, поводом для такого решения послужила поддержка Гули, которую он оказывает Арману Джумангельдиеву, известному как Арман Дикий. Последний подозревается в тесных связях со спецслужбами Казахстана, кроме того, он ударил «вора в законе» Гурама Чихладзе, а Гули в этом конфликте вступился за Дикого.

Читайте также_Разборки «воров в законе» в СИЗО попали на видео

Еще один повод для лишения Гули титула — интрига в отношении «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого), утверждает инсайдер. По его словам, Гули распространял слухи о том, что Калашов дал согласие на убийство криминального авторитета Вадима Иваненко.

«Этой интригой Гули пытался столкнуть воров в законе Мираба Джангвеладзе и Шакро Молодого», — объяснил источник.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперты назвали пять самых молодых «воров в законе».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter