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«Вора в законе» Лоту Гули собираются лишить «титула»: названы две причины
«Воры в законе» собирают «сходку», чтобы лишить Надира Салифова, известного как Гули, «короны». Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника, поводом для такого решения послужила поддержка Гули, которую он оказывает Арману Джумангельдиеву, известному как Арман Дикий. Последний подозревается в тесных связях со спецслужбами Казахстана, кроме того, он ударил «вора в законе» Гурама Чихладзе, а Гули в этом конфликте вступился за Дикого.
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Еще один повод для лишения Гули титула — интрига в отношении «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого), утверждает инсайдер. По его словам, Гули распространял слухи о том, что Калашов дал согласие на убийство криминального авторитета Вадима Иваненко.
«Этой интригой Гули пытался столкнуть воров в законе Мираба Джангвеладзе и Шакро Молодого», — объяснил источник.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперты назвали пять самых молодых «воров в законе».
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