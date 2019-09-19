В состязаниях едоков чаще побеждают люди худощавые, — чемпион мира по скоростному поеданию пищи

Общество и люди

На необычном чемпионате по скоростному поеданию фаршированной рыбы, приуроченном к 225-летию Одессы, судьей стал наш соотечественник Олег Жорницкий, ныне проживающий в США. Впервые за 20 лет он приехал в Европу. Олег — единственный представитель из стран СНГ, входящий в состав Международной федерации скоростного поедания пищи (IFECO). Он неоднократный победитель соревнований мирового уровня в Атлантик-Сити, Майами, Нью-Йорке, участник всемирно известных шоу Glutton Bowl на Discovery Channel. Его результаты вызывают интерес не только у многочисленной зрительской аудитории, но и у медиков. Словом, уникальный индивидуум.

«Я по натуре спорщик: мне интересно доказывать что-то кому-то и самому себе»

— Хотите верьте — хотите нет, однако ряд рекордов, которые установил Олег Жорницкий, пока никем еще не побиты, — рассказал «ФАКТАМ» продюсер скоростных «пищевых» шоу Алекс Гутмахер. — Вспомню лишь некоторые: 100 вареников — за 1 минуту 39 секунд; 4 килограмма майонеза — за 8 минут; 200 пельменей — за 4 минуты 19 секунд…

В Америке давно проводят подобные чемпионаты. Как, например, по поеданию хот-догов. Я подумал: почему бы не привлечь к этому родной город? Тем более что одесситам есть чем и кем гордиться: чемпион мира — наш земляк, да еще и с колоритной фамилией Жорницкий, от слова «жор» (улыбается). А вот и он — тот самый легендарный Олег!

— Все произошло случайно, — с улыбкой начинает рассказ Олег Жорницкий, стройный подтянутый мужчина, которого трудно причислить к когорте обжор. — Я одессит в третьем поколении и по своей натуре спорщик: мне интересно доказывать что-то кому-то и самому себе. В 1999 году мы с семьей эмигрировали в США… И как-то с братом пришли к знакомому хозяину магазина, который спросил: «Не хотите ли поесть пельменей?» Я поинтересовался: «В каком смысле „поесть“?» Оказалось, накануне в городе был объявлен чемпионат по скоростному поеданию и его сын захотел принять в нем участие. Загорелся и я.

Решил попытать счастья, пришел на отборочный тур, условием которого было за 15 минут съесть как можно больше пельменей. Представьте, в емкости полторы сотни штук, а в числе моих соперников — рекордсмены. Кто-то раньше уже съел сотню, кто-то — сто два, кто-то — сто пять пельменей. В общем, организаторы не предполагали, что кто-то из участников съест все 150, но я умудрился проглотить их за шесть минут. Причем съел красиво — вилкой, а не руками, как это происходит на соревнованиях. Не могу сказать, что не наелся, но все было очень спокойно и пристойно. Вот так все и началось 9 сентября 2001 года. Запомнил так четко еще и потому, что это произошло за два дня до жуткой трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке. Мне было 34 года…

— Прошло 18 лет. Сколько побед на вашем счету, какие больше всего запомнились?

— Несколько десятков. Наиболее запомнились поедание пельменей — самая первая официальная победа, и поедание майонеза — чемпионат мира, который проходил в Голливуде. Шоу было организовано на очень высоком уровне.

Когда мы смотрим разные шоу по телевизору, кажется, что главные люди находятся на сцене. На самом же деле ты там никому не нужен. Для них основное — чтобы зрелище было эффектным… Над этими шоу работают те же люди, которые снимают конкурсы «Мисс Америка», «Грэмми»…

Помню, нам на стол положили ложки, которые просто не влезали в рот. Не ложки, а совки! Через 15 минут все начинается, а я эту «ложечку» примеряю и никак не могу понять, как этим есть. Им же нужно, чтобы на экране все увлекательно смотрелось…

Помимо этого, все участники должны были подписать интересный контракт. Чтобы разобраться во всех нюансах, пришлось привлечь переводчика. В документе оказался любопытный пункт: «Если вы причините шоу серьезный вред, то должны уплатить неустойку в размере 1 миллион долларов». Ставить свою подпись под этим пунктом я категорически отказался. Меня убеждали, мол, бумага абсолютно стандартная, мол, все подписывают… Однако я настоял на своем, и этот пункт из контракта убрали.

— О каком же таком «нанесенном вреде» могла идти речь?

— В том-то и дело, что этого не прописали. Ну, может, если бы кто-то счел шоу сорванным…

Вообще, подписывая контракт, участник понятия не имеет, что ему предстоит съесть. А позиций множество — 12 категорий поедания: майонез, хот-доги, сливочное масло, суши, яйца и даже бычьи яйца. Так, в полуфинале мы ели майонез, а в финале — говяжьи мозги.

«За несколько минут до соревнований нужно выпить литра три воды»

— И сколько вы их съели?

— Приблизительно 4 килограмма за 15 минут. Но занял второе место. Первое досталось известному японцу Такеру Кобаяши. Замечу, что тогда Международная федерация скоростного поедания пищи возлагала на меня большие надежды, потому что японцу много лет не было равных. На тот момент соревнования по хот-догам проходили уже 70 лет. Рекорд Такеру составлял к тому времени 26 хот-догов за восемь минут. Я потом съедал 26 с половиной и был в данном виде чемпионом. Но спустя время Кобаяши съел за восемь минут аж 50 — и просто дискредитировал соревнования. Это все равно, что сегодня все прыгают в длину на два с половиной метра, а завтра кто-то прыгнет на пять…

Олег Жорницкий неоднократный победитель соревнований мирового уровня в Атлантик-Сити, Майами, Нью-Йорке

— Возвращаясь к тем соревнованиям, скажу, что между первым местом Такеру и моим вторым была огромная пропасть, — продолжает Олег. — Хотя после того, как я победил в поедании майонеза, Такеру подошел ко мне и сказал, что в жизни столько не съел бы. Словом, сделал мне комплимент. Кстати, поедание майонеза, пожалуй, самый вредный конкурс из «пищевого» перечня.

А Такеру вообще приятный парень, он очень популярен в Японии. Там с его участием делают разные шоу, даже мультфильмы снимают, чтобы дети хорошо ели. Я видел один такой мультик: в замке из хот-догов заключена принцесса, вдруг прилетает Такеру Кобаяши, раскидывает хот-доги, спасает принцессу…

Кобаяши холостяк. У него есть девушка, однако, по условиям контракта, она не должна появляться рядом с ним на шоу. Такеру должен быть холостяком — предметом обожания японских девушек.

— Олег, эти шоу, кроме известности, что-то вам дали?

— Наверное, немного денег — в соревнованиях без призовых фондов я не участвовал. Да, когда тебя показывают по телевизору и пишут о тебе в газете — здорово. Но проходит время, и смотришь на это по-другому… Однако знаю много американцев, для которых главное — слава. Как мне кажется, некоторые из них за участие готовы и сами доплатить…

Я же это всегда рассматривал с коммерческой стороны, из-за чего даже случались конфликты с Международной федерацией скоростного поедания пищи. Например, когда они настаивали на участии в соревнованиях без призового фонда — просто за бесплатную дорогу, проживание и кубок. У меня таких кубков полная квартира, и мне это уже неинтересно…

«Какой же одессит не любит фаршированную рыбу!» — говорит Олег. Фото автора

— Выходит, все дело в деньгах?

— Поверьте, когда ешь наперегонки, думаешь не о финансах, а о соперниках и содержимом тарелки… Но на телеканале сказали: «Пришлем за вами лимузин, и все будет очень красиво». Зачем мне их автомобиль? Если человек делает что-то такое, чего не могут другие, это нужно стимулировать. Если же я ничего интересного не делаю, значит, меня не нужно показывать по каналу Discovery. Так и ответил.

— Бывали ли у вас какие-то физиологические издержки от соревнований «по обжорству»?

— Нет, я не обращаюсь к врачам, не принимаю каких-либо лекарств.

— Как готовились к подобным соревнованиям?

— Медикаментозно никак. Могу сказать, что перед состязанием надо пить воду — необходимо растянуть желудок. За несколько минут до соревнований нужно выпить литра три…

«В чемпионатах едоков чаще побеждают люди худощавые»

— По экспертному свидетельству доктора Джона де Сапела, — продолжает Олег, — заведующего хирургическим отделением госпиталя Святого Винсента в Нью-Йорке, «средний человеческий желудок может вынести один литр пищи».

Медик утверждает, что желудок способен растянуться, чтобы принять большее количество еды, но тогда может возникнуть опасность для здоровья человека. Еда может проникнуть из желудка в пищевод и легкие, вызвав их воспаление и заражение. Может возникнуть и другая опасность — рефлекс Валсалвы (растяжение желудка), кислотный рефлекс и, наконец, очень тяжелая форма расстройства желудка.

Читайте также: Миниатюрная американка проглотила за 12 минут 183 куриных крылышка

Потреблять такое ненормальное количество еды соревнующимся помогают тренировки в растяжении желудка — именно его эластичность является главным фактором. Чаще всего желудок растягивают, выпивая огромное количество воды за короткое время. И в этом случае у стройных людей может быть преимущество. Жир на пузе толстого человека ограничивает возможности по растяжению желудка, подобно ремню, а у тощих такой проблемы нет.

Желудок натренированного стройного человека растягивается до фантастических размеров. Например, до того, как установить мировой рекорд, Такеру Кобаяши весил 51 килограмм. Съев 50 хот-догов, он сразу же поправился на семь килограммов.

Некоторые совершают ошибку — перед соревнованием день-другой голодают. Но тогда желудок сокращается, и в нужный момент ничего не сможешь съесть. Питаться следует в нормальном режиме. За сутки до соревнований — легкой пищей, пить воду, а утром в день состязаний стоит позавтракать. То есть желудок должен просто нормально работать.

— Значит, особой технологии нет?

— Основное — готовиться, постоянно тренироваться. Когда говорят о соревнованиях по скоростному поеданию, это, пожалуй, не совсем верно. Скорее — по скоростному проглатыванию, притом не разжевывая… Не скрою, это довольно опасно. Например, я подавился во время первых соревнований — пытался проглотить быстрее, и пельмень застрял в горле. Запивал, а он не проходил. У меня даже дыхание перехватило, сделал пару глотков воды, и… проскочил. Признаться, в тот момент испугался. У меня ведь тогда еще не было соответствующего опыта, да и соревнования эти, скажем так, не самые простые и полезные…

— Участвуют ли в таких соревнованиях женщины?

— Конечно, наравне с мужчинами. Есть женщины, которые едят гораздо больше мужчин. Например, американка корейского происхождения Соня Томас по прозвищу Черная Вдова из Висконсина, которая входит в когорту лучших едоков в мире.

— Габаритная, наверное, барышня…

— Отнюдь, она весит не больше 45 килограммов. Вообще, в состязаниях едоков чаще побеждают люди худощавые. Есть такая теория, что у толстого человека жировая прокладка сдавливает стенки желудка, не давая возможности поглотить больше еды. То, что он толстый, свидетельствует лишь о том, что ежедневно он съедает чрезмерное количество пищи. Такие тоже участвуют в чемпионатах, но, как правило, все же уступают более изящным. Чтобы быть чемпионом в этой дисциплине, нужна выносливость, а излишний вес — плохой помощник. (К слову, сам Олег Жорницкий весит не более 70 килограммов при росте 178 сантиметров. — Авт.)

— Часто ли на чемпионатах «обжор» случаются курьезы?

— Всякое бывает. Из прикольных моментов припомнились соревнования на стадионе в Баффало по поеданию куриных крылышек в остром соусе. Там меня окружили молоденькие, лет по 18—20, девчонки. Они задрали футболки и попросили расписаться у них на груди.

— Расписались?

— С удовольствием! (Смеется.) Вообще, американцы по своей натуре шоумены. Помню, как на чемпионате мира я как-то быстро поднялся в рейтинге и мной заинтересовались журналисты. Нужна была сенсация. Один из них сказал мне: «Понимаешь, им неинтересно, как все это у тебя складывалось. Им нужно, чтобы ты сказал, как ты, голодный мальчик, пробрался на корабль и приехал в Америку. Не ел 20 дней, выскочил на берег с теплохода и готов всех порвать…»

— Олег, какое ваше любимое блюдо?

— Продукты на гриле — мясо, овощи. Люблю грузинскую и итальянскую кухни. И главное, простую еду — селедку, картошку. Но в обычной жизни я не ем в таких огромных количествах.

— Как относитесь к фаршированной рыбе?

— Какой же одессит ее не любит! Но… только настоящую.

— Чем занимаетесь в обычной жизни?

— В США много лет работал менеджером оптовой продовольственной компании. Коммерция… В общем, обычная работа, не связанная с поеданием…

Увы, праздники обжорства иногда заканчиваются и трагически. «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Львовщине победительница по скоростному поеданию вареников умерла во время вручения награды.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter