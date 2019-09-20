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Украина

Ukraine is my home: эффектное видео о красотах Украины взорвало сеть

11:15 20 сентября 2019 744
природа
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео о красотах Украины — о ее бескрайних просторах, заснеженных карпатских лесах, ярком солнце и синем море, огнях больших городов и спокойствии степи.

Видео «Мой дом — Украина» на канале YouTube опубликовал Назарий Дорош.

«Украина — это отдельный мир, в котором есть все! Густые вековые леса, мудрые и монументальные горные хребты, загадочные ущелья, просторные долины, широкие, и шумные реки, а также кристально чистые озёра», — пишет автор ролика.

Дорош пишет, что необязательно за красотами природы ехать куда-то далек, незабываемые эмоции можно получить от сказочно красивой Украины.

«Приезжайте в Украину, насладитесь нашим гостеприимством, пейзажами, прекрасным климатом и создайте для себя одно из самых запоминающихся приключений в жизни!», — приглашает парень.

Под роликом подписчики оставили восторженные комментарии.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото озера Синевир в украинских Карпатах, огненно-золотого заката в Бердянске, а также показывали снятый с высоты птичьего полета Киев.

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