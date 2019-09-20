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Взамен нарисовал картину: Сущенко рассказал, как ему помогли российские зэки
Узник Кремля Роман Сущенко, который в результате обмена вернулся в Украину, рассказал об отношении к нему российских заключенных. Обмен в формате 35 на 35 между Украиной и РФ состоялся 7 сентября. Роман Сущенко в интервью «ФАКТАМ» затронул момент взаимоотношений в колонии. Он отметил, что на карантине двое человек подошли к нему познакомиться и поинтересовались: «Ты будешь сдавать на общак?»
На зоне особо ценятся индивидуальные навыки. К счастью, Роман Сущенко умеет хорошо рисовать. Это очень помогло ему в заключении.
«Уже в ШИЗО ко мне обращались: подпиши красиво открытку, нарисуй то-то», — рассказывает Роман. В качестве благодарности ему предлагали чай, сигареты и другие мелочи.
Но однажды возникла более серьезная потребность. Крысы испортили сумку, в которой Роман Сущенко хранил личные вещи. Помогли опять же художественные способности. Один из заключенных был увлечен морской романтикой и попросил нарисовать пиратский корабль с собой в качестве капитана. Взамен он пообещал помочь с сумкой — в промзоне колонии было швейное производство. Любитель моря сказал: «Да не вопрос!» — и уже на следующий день Роман Сущенко стал обладателем новой сумки.
Заказанную картину украинец рисовал две недели. И сделал, как принято говорить в местах заключения, «от души».
Ранее сообщалось, что на всех украинцев, которые были освобождены в рамках обмена, наложено пожизненное ограничение.
«ФАКТЫ» также рассказывали о том, что освобожденный из российского заключения Олег Сенцов опубликовал в соцсети фото с Владимиром Балухом, Романом Сущенко и Евгением Пановым, которые находятся сейчас в больнице. По словам режиссера, им уже лучше.
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