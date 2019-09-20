Виктория Булитко посвятила трогательный танец памяти Марины Поплавской

Шоу-бизнес

Пятый эфир шоу «Танці з зірками» будет посвящен году, который изменил жизнь звёздных участников. Виктория Булитко решила посвятить свой танец году знакомства с актрисой, участницей «Дизель Шоу» Мариной Поплавской, которая год назад 20 октября погибла в аварии.

Виктория Булитко также была в том злосчастном автобусе. Но она решила вспомнить не о трагическом ДТП, а о том, как встреча с Мариной изменила ее жизнь.

Юмористическая карьера Виктории началась с команды КВН «Девчонки из Житомира», главной звездой которой была Марина Поплавская. В детстве Вика и не мечтала, что будет играть в составе любимой женской команды на одной сцене с самой Поплавской. В 2011 году произошла судьбоносная встреча.

«Для танца я выбрала год знакомства с Великой актрисой, легендой украинского юмора — Мариной Поплавской. Я благодарна судьбе, что мы встретились в 2011 году, смогли вместе поработать и даже подружиться. Маринка для меня была другом, мамой, наставницей», — сказала Виктория.

Cвоим чувственным танцем в стиле контемпорари Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар расскажут, как важно ценить время с близкими людьми.

«Я сейчас очень жалею обо всем, что так и не успела сказать. В своем номере мы затронем тему времени. Хотим напомнить, как важно говорить нужные слова, не откладывая на потом. Потому что это пресловутое „потом“ может не наступить», — считает Булитко.

Напомним, утром 20 октября прошлого года на Житомирской трассе произошла авария с актерами «Дизель Шоу». Марина Поплавская погибла на месте. Актеры получили травмы разной тяжести: переломы, разрыв связок, ушибы. На несколько месяцев юмористы прекратили гастрольную деятельность. Вернувшись, на сцену, «Дизель Шоу» посвятили номер Марине Поплавской.

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