Бесконечно любила жизнь и людей: чем нам запомнилась Марина Поплавская (фото)

Шоу-бизнес

Трагически погибшую актрису Марину Поплавскую проводят в последний путь 21 октября в Киеве в Октябрьском дворце. Именно на этой площадке команда «Дизель Шоу» в феврале 2015 года дала свой первый концерт. Марина Поплавская воплощала на сцене яркие комедийные роли: еврейской мамы, тещи, судьи, директора школы, императрицы. Коллеги часто называли ее королевой, а поклонники задаривали подарками. Сама Марина в интервью говорила о том, что всегда мечтала о драматичной роли в кино. Это на сцене она всегда была веселой, напористой женщиной-праздником. А в жизни — очень тонкой, глубокой, мудрой и бесконечно любящей людей.

Марине Поплавской было 48 лет. Она родилась в городе Новоград-Волынский Житомирской области. С детства мечтала стать учительницей и обожала хоккей, даже тайно была влюблена в знаменитых спортсменов. После школы Марина поступила в Житомирский государственный педагогический университет имени Ивана Франко. После окончания вуза преподавала украинский язык и литературу в школе.

«Я очень люблю детей, школу, атмосферу в ней и жить без этого не могу… Очень много образов я подсматриваю именно здесь. Особо ярким получился образ колоритной директрисы в скетчкоме „На троих“, списанный с моей первой школьной учительницы Надежды Константиновны Безъязыковой», — рассказывала Марина. Детей она старалась научить порядочности, любви к себе, семье и стране.

Школе Марина Поплавская посвятила 23 года, совмещая преподавание и юмористическую карьеру. Без преподавательства, как и без юмора, она своей жизни не представляла.

«Я горжусь тем, что я — педагог. Потому, что эта профессия во многом сродни актерству. Филфак мне дал невероятно много, а какой цвет профессорско-преподавательского состава учил меня! Гении. Спасибо и нижайший поклон каждому за науку. Я не смогла в своё время поступить в театральный: это было нереально. Когда-то одна моя коллега сказала: „Ты знаешь, а ведь это хорошо, что ты — артистка, это помогает в работе. Учитель обязан быть немного артистом“. Ну, а как же иначе увлечь ребят?! Урок — это шоу, которое нужно и срежиссировать, и отыграть», — говорила Марина Поплавская в недавнем интервью журналу VIVA.

Еще во время учебы в университете Марина увлеклась игрой в КВН, была звездой известной команды «Девчонки из Житомира». Зрители обожали ее за непревзойденное чувство юмора, харизму и актерский талант. Эта игра определила будущее артистки. С «Девчонками из Житомира» за 20 лет они объездили не только города Украины, но и стали известны и любимы далеко за ее пределами. Команда выступала в Высшей Лиге КВН, была обладателем кубка «Голосящего КиВиНа» в Юрмале.

Марина Поплавская не считала себя профессиональной актрисой, всегда училась, повышала профессиональный уровень. Вместе с коллегами посещала курсы актерского мастерства, в том числе и уроки знаменитого голливудского тренера Иванны Чаббак, которая учила мировых звезд Джима Керри, Бреда Питта, Шарлиз Террон, Джерарда Батлера и Холли Берри.

«Артистами и рождаются, и становятся, и, попробовав раз, остаются навсегда, — объясняла свой выбор Марина Поплавская. — Я про это много знаю, поскольку у меня нет специального образования. Учусь и расту над собой постоянно. Ни на что не променяю сцену и свой успех, любовь поклонников, аплодисменты и свои роли на сцене «Дизель Шоу».

Еще она обожала знаменитых советских актрис Фаину Раневскую, Людмилу Гурченко, Лию Ахеджакову, Татьяну Васильеву. «В своих интервью они рассказывают правду о том, что чувствует и как живёт в профессии женщина и актриса. Лия Ахеджакова — великая актриса и женщина, остается верна себе и имеет четкую гражданскую позицию. Из наших актеров я преклоняюсь перед мастерством Алексея Вертинского и Тамары Яценко. Воистину — народные артисты Украины!» — восхищалась коллегами актриса.

К своей популярности Марина относилась философски, хотя иногда ее ранили публикации в прессе, особенно по поводу ее пышных форм. Актриса не раз рассказывала, как раньше комплексовала из-за веса, пока не приняла и не полюбила себя. «Я возненавидела свое тело. Молодая была и максималистка с синдромом отличницы. Но со временем я опомнилась и пришла в «резонанс с мировым эфиром» и победила в себе эту приставучую мысль. И вдруг мне стало проще жить! Каждый встречный-поперечный старался тебя поддеть. Ну, а когда я стала более известна, не всякий уже решался на иронию и комплименты типа «хорошего человека должно быть много». Сейчас уже не зацепишь, потому что так отвечу, что «мужчина выйдет через закрытую дверь», — шутила Марина.

Артистка сумела побороть нелюбовь к себе и гордилась этим. За последний год Марина избавилась от более 20 лишних килограммов, вела здоровый образ жизни, могла часами говорить о правильном питании и отношении к себе. «Первый и единственный рецепт, которым я поделюсь: возлюби себя», — считала она.



Марина очень любила украшения, всегда дополняла сценические образы оригинальными перстнями, серьгами, браслетами. Своим талисманом считала серебряное кольцо с цитатой царя Соломона, купленное во время гастролей в Израиле. На его внутренней стороне выгравировано изречение Соломона «И это пройдёт». Марина признавалась, что это кольцо будто помогало ей не обращать внимания на пустяки и мелкие обиды, а сосредоточиться на самом важном: семье и работе. Самой драгоценной она считала серебряную цепочку с кулоном, подаренную еще в школьные годы мамой, которой уже нет в живых.

Марина Поплавская очень трепетно относилась к близким и не афишировала личную жизнь. Она не была замужем, детей у нее нет. Всю свою любовь актриса дарила зрителям, ученикам и любимым племянникам, детям ее сестры.

Напомним, утром 20 октября автобус с актерами «Дизель Шоу» попал в аварию под Киевом. Артисты возвращались с концерта во Львове. Марина Поплавская погибла на месте, Егор Крутоголов и Яна Глущенко с переломами попали в больницу. Водитель автобуса, получивший травмы, взят под стражу.

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