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"Попейте водички": "слуга народа" Тищенко нахамил журналистке в Раде (видео)
Известный ресторатор, «слуга народа» Николай Тищенко вновь вступил в перепалку с журналисткой «Радио Свобода», которая выясняет в Раде, знают ли представители монобольшинства, голосовавшие за состав правительства, кто вошел в Кабмин.
В этот раз журналистка обратилась с вопросом о том, кто возглавляет Минздрав к Николаю Тищенко и его коллеге Артему Культенко. В ответ Культенко посетовал на то, что она уже много раз приставала с этим вопросом к «слугам народа», Тищенко посоветовал девушке «попить водички».
Журналистка пояснила, что цель ее опроса — проверить, знают ли народные депутаты Украины от монобольшинства, за кого они голосовали. В ответ Николай Тищенко заявил, что интервьюер не приходится ему ни отцом, ни женой, чтобы проверять его знания.
«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao— Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нового министра образования и науки Украины Анну Новосад поймали тексте с массой ошибок, который она опубликовала на своей странице в Facebook.
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