24.36 / 24.65 26.83 / 27.26
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Попейте водички": "слуга народа" Тищенко нахамил журналистке в Раде (видео)

13:30 20 сентября 2019 69
Журналистка в Верховной Раде
Инф. «ФАКТОВ»

Известный ресторатор, «слуга народа» Николай Тищенко вновь вступил в перепалку с журналисткой «Радио Свобода», которая выясняет в Раде, знают ли представители монобольшинства, голосовавшие за состав правительства, кто вошел в Кабмин.

В этот раз журналистка обратилась с вопросом о том, кто возглавляет Минздрав к Николаю Тищенко и его коллеге Артему Культенко. В ответ Культенко посетовал на то, что она уже много раз приставала с этим вопросом к «слугам народа», Тищенко посоветовал девушке «попить водички».

Журналистка пояснила, что цель ее опроса — проверить, знают ли народные депутаты Украины от монобольшинства, за кого они голосовали. В ответ Николай Тищенко заявил, что интервьюер не приходится ему ни отцом, ни женой, чтобы проверять его знания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нового министра образования и науки Украины Анну Новосад поймали тексте с массой ошибок, который она опубликовала на своей странице в Facebook.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер