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Расходы на СНБО увеличат в 157 раз: сеть в недоумении
В бюджете на 2020 год, проект которого 20 сентября представили в Верховной Раде, предусмотрено увеличение финансирования на обслуживание деятельности президента Украины и на работу Госбюро расследований, но самый значительный рост — более, чем в 150 раз — показало финансирование СНБО.
Впрочем, с расходами Совета по вопросам национальной безопасности и обороны пока что все более-менее ясно — в эту статью записали средства, которые планируют выделить на безопасность и оборону Украины. А СНБО на своем заседании ко второму чтению проекта закона о госбюджете распределит эти средства межу 15 распорядителями госсредствами.
Фото документа в сеть выложил Алекс Кухарчук. Согласно презентационным материалам, государство собралось урезать финансирование такой статьи доходов, как субвенция на жилье детям-сиротам.
Эксклюзивный материал о том, что ждет в 2020 социальную сферу «Пенсии могут вырасти, а субсидии сократят: что готовит украинцам бюджет на 2020 год» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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