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Госбюджет 2020: стало известно, как будут распределять деньги на оборону
В проекте бюджета на 2020 год, который 20 сентября в Верховной Раде Украины представляет министр финансов Оксана Маркарова, предусматривается распределение средств на безопасность и оборону решением СНБО.
По словам министра, Совет по вопросам национальной безопасности и обороны до второго чтения проведет заседание и определится, как выделяемые на эти две сферы госсредства будут распределены между пятнадцатью распорядителями.
Эксклюзивный материал о том, какие расходы запланированы в проекте бюджета в социальной сфере «Пенсии могут вырасти, а субсидии сократят: что готовит украинцам бюджет на 2020 год» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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