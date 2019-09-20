Деньги

Госбюджет 2020: стало известно, как будут распределять деньги на оборону

В проекте бюджета на 2020 год, который 20 сентября в Верховной Раде Украины представляет министр финансов Оксана Маркарова, предусматривается распределение средств на безопасность и оборону решением СНБО.

По словам министра, Совет по вопросам национальной безопасности и обороны до второго чтения проведет заседание и определится, как выделяемые на эти две сферы госсредства будут распределены между пятнадцатью распорядителями.

Эксклюзивный материал о том, какие расходы запланированы в проекте бюджета в социальной сфере «Пенсии могут вырасти, а субсидии сократят: что готовит украинцам бюджет на 2020 год» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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