24.36 / 24.65 26.83 / 27.26
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Госбюджет 2020: стало известно, как будут распределять деньги на оборону

11:41 20 сентября 2019 122
Гривни
Инф. «ФАКТОВ»

В проекте бюджета на 2020 год, который 20 сентября в Верховной Раде Украины представляет министр финансов Оксана Маркарова, предусматривается распределение средств на безопасность и оборону решением СНБО.

По словам министра, Совет по вопросам национальной безопасности и обороны до второго чтения проведет заседание и определится, как выделяемые на эти две сферы госсредства будут распределены между пятнадцатью распорядителями.

Эксклюзивный материал о том, какие расходы запланированы в проекте бюджета в социальной сфере «Пенсии могут вырасти, а субсидии сократят: что готовит украинцам бюджет на 2020 год» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер