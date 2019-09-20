Украину тоже считаю своей родиной, — дирижер Хобарт Эрл

Культура и искусство

Мировая знаменитость, дирижер Хобарт Эрл на сцене Национальной оперы представил Симфонический оркестр Силезской филармонии (Польша) и юных виртуозов-музыкантов Дали Гуцериеву (виолончель) и Адама Гуцериева (фортепиано). Вторая премьера — «Месса ди Глория» Джакомо Пуччини в исполнении хора и солистов Национальной оперы Украины. Эрла называют одесским американцем, поскольку он около тридцати лет живет в Украине, возглавляя Одесский филармонический оркестр. Хобарт Эрл — первый и единственный иностранец, удостоенный почетного звания народного артиста Украины.

— Украину тоже считаю своей родиной, — сказал Хобарт Эрл, выучивший за это время украинский язык. — Здесь мой дом, семья. У меня даже вкусы, как у украинцев. Люблю борщ, сало и вареники с вишней.

Маэстро учился в Вене, возглавлял Венский камерный оркестр, симфонический оркестр в Голландии, дирижировал филармоническими оркестрами в США.

— Я счастлив, что могу выступить на сцене Национальной оперы Украины, — признался Хобарт. — Бывая в столице, всегда стараюсь попасть на репетиции в этом театре. Это просто незабываемые ощущения! При таком напряженном графике черпаю вдохновение и энергию только в музыке.

Вместе с польским симфоническим оркестром на сцене Национальной оперы выступили и юные виртуозы — брат и сестра Адам и Дали Гуцериевы. У Дали — 19-летней виолончелистки — за плечами победа на Международном конкурсе имени Сергея Кнушевицкого, работа с Датским Королевским оркестром, концерты в Финляндии, Исландии и Чехии. Девушка уже пять лет играет на уникальном инструменте — виолончели итальянского мастера Джованни Гваданини, созданной в XVIII веке.

Брат и сестра Адам и Дали Гуцериевы — настоящие виртуозы

Адаму Гуцериеву всего 14 лет, но он считается одним из самых перспективных пианистов. Адам регулярно выступает с известными оркестрами на главных концертных площадках Латвии, Франции, Италии, Бельгии.

— Я счастлива играть на одной сцене со знаменитым маэстро и легендарным симфоническим оркестром, — сказала Дали. — Когда вышла на сцену оперного театра, испытала настоящий восторг. Играла сложный концерт для виолончели Эдуара Лало с закрытыми глазами, ощущая каждой частичкой тела великую музыку.

Напомним, весной 2014 года оркестр Одесской филармонии под руководством Хобарта Эрла исполнил на знаменитом «Привозе» «Оду к радости» Людвига ван Бетховена, являющуюся гимном Европейского союза.

Фото пресс-службы оперного театра



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter