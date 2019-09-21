Мир

“Воры в законе” устроили бунт в колонии (видео)

В Исправительной колонии № 7, расположенной в Дагестане (Россия), несколько осужденных пытались устроить бунт. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на УФСИН по республике.

Причиной волнений, как уточняет Telegram-канал Baza, послужили унижения и ущемления прав заключенных со стороны тюремщиков. При этом жалобы во время проверок ФСИН в колонии пресекаются.



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Сообщается, что бунтом из СИЗО руководили двое «воров в законе» — Зиявудин Абдулхаликов (Зява) и Шамиль Магомедов (Смолянский).

Об их задержании сообщалось 4 сентября. Следствие установило, что подозреваемые занимают высокое положение в преступной иерархии, руководят незаконной деятельностью и координируют ее.

Согласно информации «Прайм Крайм», Зиявудин Абдулхаликов родился 9 сентября 1959 года в селе Куппа (Дагестан). Он был неоднократно судим. В 1990-м его короновали в Саратовской области при участии Ивана Чернигова (Иван Рука).

Шамиля Магомедова, также неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений, короновали восемь лет назад с личного одобрения Деда Хасана, являвшегося тогда лидером преступного мира.

В итоге обстановку удалось урегулировать без применения физической силы и специальных средств.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «вора в законе» Лоту Гули собираются лишить «титула» по причине его связей со спецслужбами Казахстана.

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