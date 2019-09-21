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Бронированный Mercedes-Benz за 800 тыс долларов и Rolls-Royce: в Украине проданы самые дорогие в истории автомобили
Прошедшим летом в Украине был зафиксирован рост продаж новых автомобилей на 18%. Но самые главные рекорды были поставлены в стоимости, пишет AUTO-Consulting,
Абсолютный рекорд цены автомобиля установил бронированный Mercedes-Benz S600 — более $ 800 тыс. На его фоне несколько проданных летом Rolls-Royce (Phantom и Cullinan) по цене $ 570−670 тыс. выглядят не столь впечатляюще.
Кроме того, украинцы приобрели несколько Bentley Bentayga и Continental GT и GTC по цене в районе $ 300−380 тыс., Lamborghini Urus за $ 280−300 тыс., Aston Martin DBS за $ 380 тыс.
Были также проданы Range Rover, Porsche Cayenne и 911 по цене в районе $ 240 тыс.
Всего же за 3 летних месяца по информации было продано около сотни дорогих люксовых автомобилей ценой свыше $ 200 тыс.
С не меньшим азартом украинцы покупали и более «дешевые» авто. Так, всего в течение лета было продано почти 23 тыс. новых автомобилей.
Самым популярным авто в Украине по итогам 3-х летних месяцев стал KIA Sportage.
В целом Топ-10 лидеров выглядят так:
KIA Sportage
RENAULT Duster
RENAULT Logan
TOYOTA RAV4
RENAULT Sandero
TOYOTA Land Cruiser Prado
SKODA Octavia
HYUNDAI Tucson
NISSAN Qashqai
TOYOTA Camry
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за 10 месяцев 2018 года в Украине купили около 65 тыс новых иномарок, что на 1,3% больше, чем в 2017 году. При этом в тройку лидеров вошли такие автобренды, Toyota, Renault и Volkswagen.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!