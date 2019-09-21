Украина

СБУ проведет следственные действия с освобожденными украинскими моряками: что об этом известно

Следователи СБУ пообщаются с освобожденными в результате обмена между Украиной и Россией 24 военными моряками, которых в ноябре 2018 года захватили россияне в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в военной прокуратуре Южного региона.

Следственные действия пройдут в рамках уголовного дела, начатого день захвата моряков — 25 ноября 2018 года. Они направлены на сбор фактов вооруженной агрессии России в Украине.

Доказательства нападения россиян намерены в дальнейшем передать в Международный уголовный суд.

«С целью документирования фактов агрессивного ведения войны Вооруженными силами РФ, незаконного содержания граждан Украины и захвата военных судов, следователями СБУ запланировано в ближайшее время проведения соответствующих следственных и процессуальных действий с освобожденными военнослужащими ВМС ВС Украины», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее моряков уже допросило ГБР.

Напомним, освобожденным морякам, после возвращения в Украину, вручили награды и повысили в воинских званиях.

Как сообщали «ФАКТЫ», руководство Украины пообещало купить квартиры в Одессе вернувшимся из плена военным морякам.

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