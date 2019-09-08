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Освобожденным украинским морякам вручили награды и новые звания
Украинским морякам, которые в субботу, 7 сентября, освобождены в результате обмена между Украиной и Россией, вручили награды и повысили в воинских званиях. Об этом сообщили в командовании Военно- морских Сил ВС Украины.
«В аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, и наградами. Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания», — сообщили в командовании.
Уточняется, что процедура вручения наград и званий прошла непосредственно в аэропорту «Борисполь».
«Наконец закончились 286 дней неволи и борьбы за судьбы украинских военных моряков. Военно-Морские Силы Украины с радостью приветствуют наших собратьев с возвращением на Родину и выражают свою благодарность всем, кто не остался в стороне помогал, поддерживал и боролся за свободу украинских граждан. Также поздравляем близких и родных ребят, ведь для них, как и для пленных, это были невыносимые дни ожиданий, бессонных ночей и надежды.
Противодействие агрессору и борьба за освобождение военных моряков велась Украиной на всех международных плоскостях, поэтому сегодняшнее событие — это совместное получение всей страны и яркий пример миру, что только объединившись мы сможем защитить права человека и свободы от посягательств Кремля", — говорится в сообщении ВМС ВС Украины.
Как известно, еще в 2018 году Россия нагло захватила три украинских корабля и 24 члена экипажа. Морской трибунал постановил, что Москва обязана вернуть моряков без всяких условий, однако РФ вернула пленников в Украину только в рамках обмена. Полный список освобожденных украинцев читайте здесь.
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