Доллар по 20: озвучен неожиданный прогноз курса валют в Украине

Украина

Украинская гривня, которая вот уже довольно длительное время укрепляется, несмотря на прогнозы о ее скорой девальвации, может укрепится до отметки 20 гривен за доллар. Об этом рассказал президент «Инвестиционной группы УНИВЕР» Тарас Козак.

Причиной необычно низкого курса доллара и евро к украинской гривне сейчас является избыток валюты в стране. По мнению Козака, сейчас большие объемы валюты переводят в Украину заробитчане.

Но в дальнейшем к существенному усилению гривни может привести принятие закона о рынке земли и честная приватизация.

«Если закон позволит иностранцам покупать землю, они будут заводить в Украину миллиарды долларов и здесь менять их на гривню, чтобы купить землю. Также, если будет честная приватизация, то бизнес — иностранный и украинский — начнет заводить деньги из-за границы или брать дешевые кредиты в иностранных банках. Приток валюты может вырасти очень существенно. И если НБУ будет продолжать такую же политику, то мы можем увидеть доллар и по 20 гривен», — сказал эксперт.

По его словам, несмотря на то, что в этом году продажу земли еще не откроют, рынок играет с опережением.

Финансовая система быстро отреагирует на изменения. Банки начнут избавляться от долларов заранее. Тоже, по мнению аналитика, сделает и население.

«Если мы будем понимать, что завтра в страну пойдут эшелоны долларов, то банки начнут избавляться от долларов уже сегодня, потому что завтра доллар будет дешевле. …И в результате курс иностранных валют опустится», — считает Тарас Козак.

Напомним, проект госбюджета на 2020 год составляли с учетом курса 28,2 гривни за доллар.

Детальнее о курсе валют в Украине читайте в материале «ФАКТОВ»: Сколько будет стоить доллар — 20 или 27 гривен.

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