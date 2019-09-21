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В Украине хотят ужесточить проверки получателей субсидий: что об этом известно
В Украине проведут проверки субсидиантов и других категорий граждан, получающих соцвыплаты от государства. Законопроектом «О верификации и мониторинге государственных выплат», который подал в парламент председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев, предусматривается ужесточение верификации льготников по ЖКХ.
Документ направлен на то, чтобы обеспечить государственной помощью только тех, кому она действительно нужна, а не тех, кто скрывает свои доходы и при этом незаконно претендует на субсидию.
Законопроектом предлагается создать единую информационно-аналитическую платформу электронной верификации и мониторинга.
При этом проверка претендентов на государственную помощь будет проводиться трижды: до ее назначения, в процессе получения и в течение трех лет после получения.
Стоит отметить, что сейчас проверка проводится только до назначения субсидии. Причем сегодня проверяют только уровень доходов, наличие в течение года трат на сумму свыше 50 тысяч грн. В случае принятия закона будут проверять еще и наличие у субсидиантов земли, вкладов в банках, изучать их передвижения и уточнять списки совместно проживающих льготников.
Если окажется, что получатель не сообщил какую-то информацию, которая влияет на назначение или размер помощи, его заставят вернуть государству переплату добровольно или через суд.
В законопроекте также прописана ответственность центрального и местных органов по назначению государственной помощи за сохранение банковской тайны и персональных данных.
Детальнее об инициативе правительства читайте в материале «ФАКТОВ»: В Украине резко сократят субсидии: что происходит.
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