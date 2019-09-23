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Кабмин ограничил объем выплат одной из категорий пенсионеров: что об этом известно
Кабинетом министров Украины принято решение, которым предусмотрен порядок выплаты в текущем году пенсии некоторым категориям военнослужащих. Об этом пишет официальное издание Государственной фискальной службы «Вісник».
Издание уточняет, что речь идет о пенсиях, назначенных согласно Закону
Согласно положениям закона определяются условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения лиц, которые состояли на военной службе, службе в органах внутренних дел, Нацполиции, Службе судебной охраны.
Кроме того, затрагиваются интересны лиц начальствующего и рядового состава Госспецсвязи, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службы и некоторых других категорий лиц.
В частности, статьей 1 Закона № 2262 предусмотрено право на следующие виды пенсии:
- пожизненная за выслугу лет;
- по инвалидности;
- в случае потери кормильца.
Согласно постановлению КМУ
В 2019 году выплата пенсий, назначенных
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине принят в первом чтении Закон о верификации пенсий, согласно которому будут проверять пенсионеров и получателей субсидий.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!