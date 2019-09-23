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Очень рискует: врачи боятся за жизнь Седоковой (видео)
Украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова, которая ранее показала страшные пятна на своем теле, встревожила врачей.
Они считают, что Седокова рискует здоровьем и даже жизнью.
Так, врач аллерголог в программе «Ты не поверишь» отметила, что крапивница, следы которой демонстрировала Седокова, свидетельствует иногда даже об онкологических заболеваниях.
Правда, у Седоковой, по мнению врача, это аллергическое заболевание. Но певица рискует даже умереть, так как не выяснила, что именно вызывает у нее сыпь и отеки, а списала все на стресс (смотреть на видео с 49:00).
Сыпь, отмечает врач, не так опасна, а вот то, что певица задыхается, — очень. «Она рискует своей жизнью», — уверена врач.
Напомним, что сама Седокова считает причиной болезни стресс из-за выступления. А вот в сети ходят слухи, что стресс вызвал любовный скандал.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!