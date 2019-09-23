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«Цветная женщина и ваша сестра»: Меган Маркл в ЮАР впервые высказалась о своем африканском происхождении (фото, видео)

17:56 23 сентября 2019 164
Принц Гарри и Меган Маркл танцуют с жительницами ЮАР
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Меган Маркл, которая 23 сентября вместе со своим мужем принцем Гарри и сыном Арчи прибыла в ЮАР, выступила с речью перед девушками-подростками, собравшимися в пригороде Кейптауна Ньянге, который известен в стране, как «столица убийств». Ежегодно здесь убивают одного из 206 местных жителей. Меган и Гарри из соображения безопасности на всякий случай оставили четырехмесячного Арчи с няней в кейптаунской резиденции британского Высокого комиссара.

Как пишет издание Daily Mail, впервые в статусе герцогини бывшая американская актриса высказалась о своем африканском происхождении (как известно, ее отец Томас Маркл — белый, а мать Дория Рэгленд — афроамериканка). «Я здесь, как мать, как жена, как цветная женщина и как ваша сестра», — заявила Меган к восторгу присутствующих, стоя на пне и обращаясь к молодым африканкам.

Герцога и герцогиню местные жители встречали танцами и песнями. Сама 38-летняя Меган, наряженная в черно-белое платье от Mayamiko также присоединилась к танцующим. А отсутствующему Арчи местные жители дали почетное африканское имя Нтсика — «столп силы».

Позже Гарри и Меган посетили музей, посвященный временам апартеиду. Для этого визита Меган переоделась в голубое платье, которое она уже надевала во время своего предыдущего турне — на Тонга. И распустила волосы, которые ранее были собраны в хвост.

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