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Меган Маркл появилась на пляже в свободной блузке и джинсах на фоне слухов о ее беременности (фото, видео)

24 сентября Меган Маркл и принц Гарри, которые накануне прибыли в ЮАР вместе со своим четырехмесячным сыном Арчи, побывали на пляже Монвабиси в Кейуптауне, где ознакомились с работой благотворительной организации «Waves for Change», которая использует серфинг в качестве средства улучшения душевного здоровья молодежи. А также, как сообщает Daily Mail, пообщаются с представителями организации The Lunchbox Fund, ежедневно предоставляющей обеды ученикам школ беднейших районов страны, а также встретятся с активистами, собирающими пластиковые отходы на побережье.

Для визита на пляж 38-летняя герцогиня Сассекская выбрала черные облегающие джинсы и белую свободную блузку-рубашку (из своей собственной коллекции, созданной с помощью дизайнера Миши Нону), поверх которой набросила джинсовую куртку. Наряд дополняли туфли на плоской подошве. Фанаты пристально присматривались к ее фигуре.

Фото Getty

В первый же день пребывания герцогини в Кейптауне появились слухи о том, что она ждет второго ребенка. Сначала Меган появилась на публике в черно-белом платье с запахом. Уже тогда поклонники заподозрили, что она старается скрыть изменения фигуры, так как выглядит «несколько полноватой». Позже в этот же день Маркл надела голубое платье с поясом, которое, как сочли пользователи соцсетей, «раскрыло все карты». В этом же платье герцогиня появлялась ранее в своем прошлогоднем турне по Австралии и странам Океании — после официального объявления о ее беременности, которое было сделано в первый же день их с Гарри поездки. Как пишет Daily Express, многие решили, что это намек на то, что Меган снова в интересном положении.

К слову, за время беременности герцогиню Сассекскую также неоднократно видели в джинсах. Так что сегодняшний ее наряд беременности не исключает.

Правда, кто-то все же считает, что Маркл еще просто не восстановила фигуру после первых родов. И ждут официального заявления дворца.

При этом в последнее время резко усилились слухи также и о беременности супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл впервые в статусе члена королевской семьи высказалась о своем африканском происхождении, назвав себя «сестрой» местных жительниц, а Арчи получил новое африканское имя.

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