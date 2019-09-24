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Меган Маркл появилась на пляже в свободной блузке и джинсах на фоне слухов о ее беременности (фото, видео)
24 сентября Меган Маркл и принц Гарри, которые накануне прибыли в ЮАР вместе со своим четырехмесячным сыном Арчи, побывали на пляже Монвабиси в Кейуптауне, где ознакомились с работой благотворительной организации «Waves for Change», которая использует серфинг в качестве средства улучшения душевного здоровья молодежи. А также, как сообщает Daily Mail, пообщаются с представителями организации The Lunchbox Fund, ежедневно предоставляющей обеды ученикам школ беднейших районов страны, а также встретятся с активистами, собирающими пластиковые отходы на побережье.
Для визита на пляж 38-летняя герцогиня Сассекская выбрала черные облегающие джинсы и белую свободную блузку-рубашку (из своей собственной коллекции, созданной с помощью дизайнера Миши Нону), поверх которой набросила джинсовую куртку. Наряд дополняли туфли на плоской подошве. Фанаты пристально присматривались к ее фигуре.
В первый же день пребывания герцогини в Кейптауне появились слухи о том, что она ждет второго ребенка. Сначала Меган появилась на публике в черно-белом платье с запахом. Уже тогда поклонники заподозрили, что она старается скрыть изменения фигуры, так как выглядит «несколько полноватой». Позже в этот же день Маркл надела голубое платье с поясом, которое, как сочли пользователи соцсетей, «раскрыло все карты». В этом же платье герцогиня появлялась ранее в своем прошлогоднем турне по Австралии и странам Океании — после официального объявления о ее беременности, которое было сделано в первый же день их с Гарри поездки. Как пишет Daily Express, многие решили, что это намек на то, что Меган снова в интересном положении.
К слову, за время беременности герцогиню Сассекскую также неоднократно видели в джинсах. Так что сегодняшний ее наряд беременности не исключает.
Правда, кто-то все же считает, что Маркл еще просто не восстановила фигуру после первых родов. И ждут официального заявления дворца.
При этом в последнее время резко усилились слухи также и о беременности супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон.
Harry and Meghan tour the containers that are the HQ of @WavesforChange pic.twitter.com/s5H4W8GYQ0— Rebecca English (@RE_DailyMail) September 24, 2019
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл впервые в статусе члена королевской семьи высказалась о своем африканском происхождении, назвав себя «сестрой» местных жительниц, а Арчи получил новое африканское имя.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.