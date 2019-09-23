Самые красивые торты сезона: все детали съедобны (фото)

Стиль жизни

Торты американского кондитера Елены Так вызывают восхищение у детей и взрослых. Они не только вкусные, но и невероятно красивые. Дизайн столь необычен, что с первого взгляда порою даже не определишь, что это торт. При этом все детали в нем съедобны. О самых необычных своих произведениях Елена Так рассказала «ФАКТАМ».

— Фигурные торты — сейчас самый популярный тренд, — рассказывает Елена Так. — Конечно, по-прежнему людям нравятся и многоярусные, и муссовые торты, но фавориты кондитерской моды именно фигурные. Как и в фэшн-индустрии ценятся новые авангардные дизайны. Лучшие кондитеры демонстрируют свои произведения на выставках и шоу.

— Ваш торт «Сказочная книга» вызвал в соцсетях бурное обсуждение. Многие писали: «Это волшебно!» Как же рождается такое волшебство?

— Все начинается с идеи дизайна. Захотелось сделать фею с очень легкими крылышками, сидящую на старинной книге. В ее волосах — венок, в нем крохотные цветочки, как на ягодном кустике ежевики. Рядом с книгой — яркие мухоморы, лесной мох, ведь фея — олицетворение природы. Старинная книга в кожаном потертом переплете с тиснением, украшена золотыми ажурными застежками.

Торт «Сказочная книга» просто волшебный

— Даже не верится, что все это съедобно.

— Но это действительно так. Фею я создала из сахарной мастики. Ее платье и волосы — из пластичного шоколада. А крылышки — из вафельной бумаги. Подержав их чуточку над паром, получаем мягкие изгибы. Крылья — символ мечты. Каждому человеку важно чувствовать себя окрыленным мечтой.

— Из чего же созданы золотые застежки на старинном фолианте?

— Они сделаны из сахарной мастики. А сам торт — шоколадный бисквит с черешней.

— Потрясающе красив и ваш торт «Домик для феечек». Мечта каждой девочки!

— Этот чайный домик меня попросили сделать для маленькой именинницы. Верхний этаж в виде чайничка, крышкой для которого служит цветок. Внизу — входная дверь. А к ней ведет дорожка, обрамленная цветами. Окна домика сделала в форме сердечек, чтобы подчеркнуть тепло и сердечность гостеприимства. Феечки-хозяюшки ждут гостей на чаепитие. Одна — с чашкой чая, другая — с кусочком тортика. А третья поливает цветы из миниатюрного чайничка. Их я вылепила из сахарной мастики. Эта филигранная работа заняла практически целый день. Феечек создала из шоколада. Работать над таким тортом — огромное удовольствие. Каждый раз создаешь маленькую волшебную историю! Воплощаешь ее с помощью фигурок и декораций.

Чайный домик для феечек – мечта любой девочки

— Очень красив и торт с обезьянками и жирафом.

— Он называется «Джунгли». Часто деткам заказывают тортики с их любимыми зверюшками. Нередко это герои мультфильмов. А однажды ко мне обратилась заказчица, которая много путешествует с девятилетней дочкой. В джунглях они наблюдали за орангутангами. И девочка хотела увидеть одного из них на торте. Я сделала для нее сюрприз. Компанию орангутангу составила черепаха. Девочка была в восторге! А торт с жирафом и мартышками, который вы видите на фото, был создан для другого ребенка. Это торт-безе. Каждый слой дополнен кремом с малиной и голубикой. Я отработала рецепт до совершенства, поэтому безе в торте остается хрустящим, не раскисая при соприкосновении с ягодой и кремом.

— Из чего созданы фигурки обезьянок и жирафа?

— Их я сделала из моделирующего шоколада собственного рецепта. С этим материалом так легко работать, как с пластилином. А лианы и листья изготовила из сахарной мастики. Ее я тоже делаю по своему собственному рецепту. Изделия из этой мастики получаются вкусные, детки называют их сахарными чипсами и съедают в первую очередь. Вообще придумывать дизайн нового торта — всегда интересно. Мысленно представляешь картинку и воплощаешь ее в своем произведении. Хочется передать движение, настроение. И если это удается, торт вызывает у всех яркие эмоции.

Фигурки обезьянок и жирафа в торте «Джунгли» сделаны из шоколада

— Торт «Тыква» не отличить от натурального овоща.

— Этот шоколадный торт с малиной внутри заказали на корпоративную вечеринку. Я поставила перед собой настоящую тыкву и повторила ее один в один в шоколаде. Рядом с тыквой — шоколадный паучок на высоких проволочных ножках. При малейшем дуновении ветра он… шевелился. К слову, во время празднования никто не обратил внимания на торт, люди думали, что это настоящая тыква, а паук — игрушка. Когда гостям открылась правда, они были шокированы. Перед тем как начать лакомиться тортом, все стали на его фоне фотографироваться.

Торт «Тыква» гости приняли за натуральную тыкву

— Ваши торты не только красивы, но и вкусны. Поделитесь рецептом, который смогут воплотить в жизнь даже начинающие кондитеры?

— С удовольствием! Это рецепт детского торта с ягодами и сливочным кремом. Он нравится и детям, и взрослым.

Торт с ягодами и сливочным кремом Для его приготовления понадобятся 9 яиц, полтора стакана сахара, столько же муки. Белки отделить от желтков. Взбить белки с сахаром до пышной пены на высокой скорости миксера. Уменьшая скорость, аккуратно ввести по одному желтку. Затем — небольшими порциями муку, помешивая кондитерской лопаткой по часовой стрелке. Выпекать можно в любой форме, наполнив ее тестом до половины. Бисквит будет подниматься на оставшуюся половину. Готовность проверьте деревянной шпажкой — на ней не должно остаться теста. Когда торт остынет, разрезать его на два коржа. Крем готовится так: нужно взбить сливки с сахарной пудрой. Сливки для крема выберите максимально жирные. Сахар или сахарную пудру можно и не добавлять, если не хотите сладкого. Сливки нужно взбивать в миксере на средней скорости, чтобы они не превратились в масло. Затем остывшие коржи проложить любой ягодой без косточек и дополнить кремом. Сверху можно украсить розочками из сливок (с помощью специальной насадки) и ягодами.



Готовый тортик поместите в холодильник, дайте ему пропитаться и подавайте на следующий день. И приятного аппетита!

— Начните с простого и поверьте, что у вас появится желание совершенствоваться, — говорит Елена Так.

— Сколько времени занимает работа над вашим тортом?

— В среднем 3−5 дней. Вкус и дизайн стремлюсь довести до совершенства.

— Что делать сложнее всего?

— Фигурки, особенно лица. Важно точно воссоздать каждую деталь. Одно неправильное движение — и все полностью нужно переделывать. Непростая задача — установка фигурок и декораций на торт. Надо закрепить их так, чтобы не повредились при доставке.

— Какой лучший комплимент вам, кондитеру, был адресован?

— Слова восхищения и благодарности слышу довольно часто А какой комплимент лучший, трудно сказать. Иногда люди говорят длинные красивые речи, а бывает, кто-то тихо скажет два слова, но так, что это тронет душу.

Елена Так: «Придумывать дизайн нового торта всегда интересно»

— Елена, что вас вдохновляет на творчество?

— Дизайн нового сложного торта. Сначала не веришь, что можно это сделать, а потом не веришь, что сделала. Я люблю красоту в окружающем меня мире, всегда ее замечаю. И очень радуюсь, когда и сама могу внести в нее лепту.

— Посоветуйте, пожалуйста: торт вкуснее охлажденный или комнатной температуры?

— Конечно, второй вариант. Я обычно рекомендую поставить тортик на стол, пусть гости любуются, а потом уже его сервировать порционно.

— Какой чай идеален в тандеме с тортом?

— Лично я люблю черный чай с мятой и лимоном. И всем рекомендую!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о вкуснейших блюдах из тыквы от Эктора Хименеса-Браво.

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Фото из альбома Елены Так

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