- 14:48 Моника Беллуччи кардинально сменила имидж
- 14:42 Вручение «Эмми»: Ким Кардашьян в черном бархатном платье и Эмилия Кларк с впечатляющим декольте
- 14:30 Церемония вручения наград ФИФА The Best: онлайн-трансляция гала-вечера в «Ла Скала»
- 14:26 Встреча Зеленского с Трампом: Пристайко анонсировал полноценные переговоры
- 14:22 В сеть слили откровенный танец Потапа и Насти Каменских
- 14:05 Победительница «Х-Фактора» рассказала о трагедии в семье
- 14:02 Звезда «МЮ» купил собаку за 17 тысяч евро для защиты от агрессивных фанатов
- 13:55 Поцеловал в губы 6-летнюю девочку: в Харькове извращенца поймали на горячем
- 13:47 В центре Одессы неизвестный угрожает взорвать мост, движение перекрыто
- 13:36 Трагедия на трассе Киев — Чоп: появилось видео последствий страшной аварии
- 13:29 Конфликт в заповеднике под Одессой: пострадали правоохранители
- 13:24 Самые красивые торты сезона: все детали съедобны
Встреча Зеленского с Трампом: Пристайко анонсировал полноценные переговоры
В МИД Украины заявляют, что встреча президента Зеленского с лидером США Дональдом Трампом будет полноценной, а не минутной встречей на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Речь идет о часовой встрече, во время которой Украина надеется донести до Трампа свое видение развития двусторонних отношений и вопрос «выживания Украины» в войне с Россией. Об этом журналистам Громадське сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Он напомнил, что Зеленский дважды общался с Трампом по телефону, и в Украине ожидают результата от непосредственного контракта двух лидеров.
«К сожалению, или к счастью, так построены системы, что лидеры играют очень высокую роль в дипломатии и вообще отношениях между странами. Если установится нормальное взаимопонимание, и нам удасться друг другу объяснить, чего мы ожидаем, каким видим и развитие двусторонних отношений, и вообще выживание Украины в войне, — это и есть главные задачи», — сказал министр, подчеркнув, что весь список проблемных вопросов для обсуждения в США довольно велик.
Отметим, президент Зеленский вылетел в США в понедельник, 23 сентября. А непосредственно перед его визитом в США разгорелся скандал вокруг содержания телефонных бесед Трампа с Зеленским.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...