Встреча Зеленского с Трампом: Пристайко анонсировал полноценные переговоры

Украина

В МИД Украины заявляют, что встреча президента Зеленского с лидером США Дональдом Трампом будет полноценной, а не минутной встречей на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Речь идет о часовой встрече, во время которой Украина надеется донести до Трампа свое видение развития двусторонних отношений и вопрос «выживания Украины» в войне с Россией. Об этом журналистам Громадське сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он напомнил, что Зеленский дважды общался с Трампом по телефону, и в Украине ожидают результата от непосредственного контракта двух лидеров.

«К сожалению, или к счастью, так построены системы, что лидеры играют очень высокую роль в дипломатии и вообще отношениях между странами. Если установится нормальное взаимопонимание, и нам удасться друг другу объяснить, чего мы ожидаем, каким видим и развитие двусторонних отношений, и вообще выживание Украины в войне, — это и есть главные задачи», — сказал министр, подчеркнув, что весь список проблемных вопросов для обсуждения в США довольно велик.

Отметим, президент Зеленский вылетел в США в понедельник, 23 сентября. А непосредственно перед его визитом в США разгорелся скандал вокруг содержания телефонных бесед Трампа с Зеленским.

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