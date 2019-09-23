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Опухоль неоперабельная: новые данные о здоровье Заворотнюк

16:50 23 сентября 2019 1971
Анастасия Заворотнюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Вот уже три недели российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали рак головного мозга, находится в частной московской клинике. Близкие звезды не комментируют ее состояние. В новостях ссылаются на знакомых семьи, друзей, пациентов клиники. Одна из них недавно сообщила неутешительную новость, якобы Анастасия в очень тяжелом состоянии.

Также журналист Сергей Майоров сообщал, что актрисе провели вторую операцию. Это могло облегчить ее состояние.

«Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Была вторая операция и врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может обойтись. Диагноз, о котором все говорят не окончательный», — сказал ведущий каналу НТВ.

Телеграм-канал Mash приводит новые данные о состоянии звезды. Пишет, что опухоль неоперабельная. После наблюдения врачи приняли решение поддерживать ее состояние медикаментозно.

Также сообщается, что муж актрисы Петр Чернышев, который все время находился с ней в клинике, вынужден вернуться к работе. У него контракты в ледовом шоу Татьяны Навки.

Напомним, родные Заворотнюк не комментируют ее состояние. В связи с этим в СМИ появляется противоречивая информация.

В сеть попало последнее интервью Заворотнюк, которое она дала спустя несколько месяцев после рождения младшей дочери Милы.

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