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Опухоль неоперабельная: новые данные о здоровье Заворотнюк
Вот уже три недели российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали рак головного мозга, находится в частной московской клинике. Близкие звезды не комментируют ее состояние. В новостях ссылаются на знакомых семьи, друзей, пациентов клиники. Одна из них недавно сообщила неутешительную новость, якобы Анастасия в очень тяжелом состоянии.
Также журналист Сергей Майоров сообщал, что актрисе провели вторую операцию. Это могло облегчить ее состояние.
«Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Была вторая операция и врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может обойтись. Диагноз, о котором все говорят не окончательный», — сказал ведущий каналу НТВ.
Телеграм-канал Mash приводит новые данные о состоянии звезды. Пишет, что опухоль неоперабельная. После наблюдения врачи приняли решение поддерживать ее состояние медикаментозно.
Также сообщается, что муж актрисы Петр Чернышев, который все время находился с ней в клинике, вынужден вернуться к работе. У него контракты в ледовом шоу Татьяны Навки.
Напомним, родные Заворотнюк не комментируют ее состояние. В связи с этим в СМИ появляется противоречивая информация.
В сеть попало последнее интервью Заворотнюк, которое она дала спустя несколько месяцев после рождения младшей дочери Милы.
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