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В Киевской области готовится массовое отключение электричества за долги: кого коснется
В Киевской области намерены отключать от питания абонентов, имеющих долги по оплате за электроэнергию. Об этом сообщается на официальном сайте «Киевоблэнерго».
Сообщается, что отключение будет проводиться в течение 23−25 сентября. Без света останется 21 предприятие. Среди объектов на отключение — водоканалы, жилищно-коммунальные хозяйства и медицинские учреждения.
Перечень предприятий, подлежащих отключению:
Белоцерковский район:
ООО «Оникс-2000»
Бориспольский район:
КП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление»
Объединение совладельцев многоквартирного дома «Счастливое — ЛУ 14»
Бородянский район:
ЖСК «Бригантина — 2»
Броварской район:
КП «Броваритепловодоенергия»
Садоводческое общество «Обслуживающий кооператив» Десна-1 «
Садоводческое общество «Обслуживающий кооператив» Десна-2 «
КНП «Броварская БКЛ» БРР и СМР
Броварской районный дом культуры
КП «Жилищно-эксплуатационная контора — 4»
Общежитие домоуправление № 1 Киевского квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины
Васильковский район:
Общежитие Крушинской сельского совета
Вышгородский район:
КП Новопетровского сельского совета «Новопетровское медицинский консультативно-диагностический центр»
ООО «Комплекс Агромарс»
Киево-Святошинский район:
КП «Боярка-водоканал»
ООО «ЖЭО» София Киевская «
ООО «Управляющая компания» Комфорт сервис НТ «
ООО «София Строй Групп»
ООО «ЖЭК Первый Парковый»
ООО «Эркер»
Фастовский район:
КП Фастовского городского совета «Фастовводоканал».
Заявки на отключения «Киевэнерго» получило от компании-поставщика электрической энергии — ООО «Киевская областная энергоснабжающая компания».
«Закон Украины „О рынке электрической энергии“ накладывает на оператора системы распределения (ОСР) обязательства безотлагательно выполнять заявки энергоснабжающих компаний на обесточивание должников. Это такой же обязанностью ОСР, как и распределение электроэнергии сетями, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования и электросетей. Невыполнение оператором системы распределения заявки на отключение абонента является нарушением закона», — говорится в сообщении.
В «Киевэнерго» советуют всем должникам обратиться к поставщику электроэнергии и урегулировать вопрос задолженности. Поставщик может отозвать заявку на отключение, и в таком случае абоненты не будут обесточены.
Как сообщали «ФАКТЫ», в команде президента Зеленского считают, что с 1 октября есть шансы снизить тарифы на электроэнергию для населения.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.