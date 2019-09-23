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В Минздраве работают российские соцсети: скандал вышел на уровень СНБО
В Министерстве здравоохранения Украины компьютеры имеют доступ к российским социальным сетям, которые запрещены в Украине решением СНБО. Эту информацию подтвердила Анастасия Халеева, возглавляющая экспертную группу eHealth Минздрава.
«Вчера распространялась информация, что в WI-FI сети Минздрава работают запрещенные решением СНБО российские социальные сети», — написала Халеева в Facebook. Была проведена проверка. «Да, это правда, они действительно работают. Провайдер — «Гигатранс», — сообщила результаты Анастасия Халеева.
Она утверждает, что госслужащие сообщили государственному секретарю Минздрава о факте доступа к российским социальным сетям и отправят соответствующее письмо в силовые структуры: СБУ, СНБО, Национальную полицию.
Напомним, что в Украине еще в 2017 году был заблокирован доступ к российским соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо этого, был закрыт доступ ко всем сервисам «Яндекса». Такие меры были приняты в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны были заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.