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Меган Маркл явилась на вечерний прием в старом платье, а в мечеть — с платком на голове и босиком (фото, видео)

Меган Маркл и принц Гарри, которые находятся в турне по странам Африки, утром 24 сентября побывали на пляже Монвабиси близ Кейптауна, а затем посетили старейшую в Южной Африке мечеть Авваль.

На пляже супруги не упустили случая поцеловаться

Перед этим визитом 38-летняя герцогиня сменила джинсы на платье-макси цвета хаки от Staud стоимостью 325 долларов, а голову покрыла белым шарфом. Перед входом в мечеть принц и его жена по традиции сняли обувь и вошли внутрь босиком.

Супруги встретились с представителями различных религий страны. И пообщались с местными жителями на празднике День наследия, посвященный разнообразию культуры ЮАР.

А вечером Меган и Гарри присутствовали на официальном приеме в резиденции Британского верховного комиссара. У герцогини Сассекской, которая до сих пор ограничивалась довольно скромными по ее меркам нарядами (супруги решили сделать эту поездку как можно менее гламурной: Меган даже оставила дома свое роскошное обручальное кольцо), появилась возможность продемонстрировать вечерний туалет. Однако, она и тут проявила неожиданную бережливость. Как пишет Daily Mail, Меган надела полосатое длинное платье-сарафан стоимостью 1000 долларов от Martin Grant, которое уже надевала в прошлогоднем туре по Австралии и странам Океании, будучи беременной Арчи. Тогда она гуляла в этом наряде по пляжу Сиднея. Днем ранее Меган надевала голубое платье, в котором также засветилась в туре в прошлом году.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Меган Маркл впервые высказалась о своем африканском происхождении, а ее сын Арчи получил новое африканское имя.

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