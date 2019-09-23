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- 18:36 Верховный суд принял важное решение о законности назначения Богдана главой Офиса президента
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Верховный суд принял важное решение о законности назначения Богдана главой Офиса президента
Верховный суд окончательно отказался рассматривать законность назначения главой Администрации президента Андрея Богдана, который подпадает под люстрацию.
Об этом говорится в решении суда от 18 сентября
В выводах суда говорится, что глава «Общественного люстрационного комитета» Татьяна Козаченко не имеет права обжаловать указ президента Зеленского о назначении Андрея Богдана на должность главы АП.
Суд отметил, что человек может обжаловать решение власти только тогда, если этот акт касается непосредственно его прав и свобод.
Поскольку Козаченко «не является участником правоотношений по назначению Андрея Богдана главой Администрации президента», то такой указ не дает ей права обращаться с иском.
Таким образом, Большая палата Верховного суда признала правильным предыдущее заключение Кассационного административного суда, который отказался рассматривать дело.
Напомним, почти сразу после своего назначения глава Офиса (Администрации) президента Андрей Богдан вступил в публичное противостояние с мэром Киева Виталием Кличко. Позже Богдан заявил, что не исключает своего участия в выборах столичного мэра как кандидата на этот пост.
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