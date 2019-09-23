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Смертельный фейерверк: на Херсонщине мужчина нелепо погиб на свадьбе дочери
В Геническе (Херсонская область) произошел трагический случай на свадьбе — на отца невесты наехал автомобиль. От полученных травм он скончался. Ранее в Одессе во время протестной акции машина наехала на двух человек.
Инцидент в Геническе произошел на улице Центральной.
Как сообщили в областном главке полиции, мужчину столкнул автомобиль «Шевроле», за рулем которого был 26-летний местный житель.
По информации местного издания Кherson.ua, 45-летний мужчина, который отмечал в кафе свадьбу дочери, в 11 часов вечера решил поздравить молодоженов красочным фейерверком. Чтобы не устраивать громкий шум возле кафе он решил отправиться на проезжую часть и запустить пиротехнику там, но по неосторожности не заметил проезжающий мимо автомобиль, который его сбил.
Дочь увидела лежащего на дороге отца и вызвала медиков, но травмы оказались слишком серьезными и несовместимыми с жизнью. Врачи лишь констатировали смерть.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жуткой аварии на автодороге Одесса — Белгород-Днестровский, в котрой погибли девять и пострадали четыре человека. А также о тройном ДТП под Николаевом, в котором погибли два человека
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