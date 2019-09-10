Мир

«Утопят Шакро Молодого»: воровской мир стоит на грани войны между Гули и его противниками

Отбывающий наказание экс-главный криминальный авторитет РФ Захарий Калашов (Шакро Молодой) невольно спровоцировал сближение своих оппонентов — могущественного азербайджанского авторитета Надира Салифова (Лоту Гули) и Мераба Джангвеладзе (Сухумского). К этому привела неудачная попытка Шакро настроить воров в законе против Салифова, пишет информационное агентство «Прайм Крайм».

В частности, Калашов пытался использовать инцидент с потомственным вором Квежовичем (Гурамом Чихладзе) для наезда на Лоту Гули. Перед этим Салифов позволил своему подручному Арману Дикому избить Квежовича, который приехал к азербайджанцу на переговоры.

Приближенный Лоту Гули посчитал, что 35-летний Чихладзе ведет себя слишком вызывающе.

Позже московский вор в законе Бадри Кутаисский (Когуашвили) заявил, что Салифова нужно лишить права называться вором. В свою очередь, Калашов сообщил, что инцидент с Квежовичем стал для него пощечиной. Таким образом, азербайджанскому мафиози был брошен вызов.

Бадри недаром называют едва ли не преемником Шакро Молодого, однако его громкое заявление не помогло настроить воров против Гули. Почти никто не рискнул примкнуть к требованию раскороновать азербайджанца. Единственным авторитетом, официально поддержавшим Когуашвили, стал Кватия. Также Бадри выражают симпатию Гуджа и Асатрян (который, правда, этого не афиширует).

Тем временем Гули уже успел собрать сходку из 20 душ и решил ряд вопросов по ситуации. Более того, сейчас Салифов как никогда близок к объединению с Мерабом. Последний по телефону сообщил Калашову, что считает Лоту Гули своим братом, а игры Шакро ему надоели. По словам Джангвеладзе, эти приемы — стравливание одних с другими и внушение разных вещей тем и другим — остались в 90-х и морально устарели. Кроме того, Мераб напомнил, как в присутствии Шакро «фраера» избили вора в законе Дуку.

Но самый мощный козырь против Шакро Молодого — убийство Вадика Краснодарского. По данным «Прайм Крайм», Циркач (Олег Пирогов) на вопрос Мераба ответил, что убийство Вадика было решением Шакро Молодого.

«Если теперь Мераб пожелает, убийства Вадика, совершенного в обход воровских законов, будет достаточно, чтобы утопить Шакро»,— заключает источник агентства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ пересчитали «воров в законе» и назвали количество долларовых миллиардеров среди них.

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