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Доллар снова упал: какой курс валют установил НБУ
Украинская гривня продолжает укрепляться. На вторник, 24 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 24,32 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Напомним, курс доллара НБУ на 23 сентября составлял 2443,2618 гривен за 100 долларов. На 24 сентября установлен на уровне 2432,7195 гривен за 100 долларов.
Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (17 января 2016 года) — 2418,7399 гривен за 100 долларов.
23 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 24,37 гривен за доллар, курс в покупке до 24,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 26,82 гривен за евро.
В то же время в обменных пунктах Украины 23 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 20 копеек до 24,46 гривен за доллар, курс евро снизился на 26 копеек до 26,97 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,23, продажи — 24,46 гривен за доллар.
Средний курс покупки евро составляет 24,55гривен, продажи — 26,97 гривен за евро.
Средний курс покупки рубля составляет 3,48 гривен за 10 рублей, продажи 3,86 гривен за 10 рублей.
Вместе с тем, эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Кыян считает, что наблюдаемая с лета тенденция к укреплению гривни сохранится не надолго. Украинская национальная валюта может «просесть» с приближением отопительного сезона.
Прогнозы аналитиков о состоянии валютного рынка в Украине, читайте в обзоре «ФАКТОВ»: «Сколько будет стоить доллар — 20 или 27 гривен».
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