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Синоптики предупредили об ухудшении погоды: где ударят сильные заморозки
В среду, 25 сентября, в некоторых областях Украины снова ожидаются ночные заморозки.
По данным Укргидрометцентра, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областяхи заморозки в воздухе 0−3 градуса.
В Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки будут на почве, температура 0−5 градусов.
«Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0−3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки 0−5° (уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
В то же время 24−27 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, Украина уже пережила первые осенние заморозки. А в Карпатах шел снег.
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