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Политика

Сделано громкое заявление об отмене санкций против Януковича

12:14 24 сентября 2019 288
Виктор Янукович
Инф. «ФАКТОВ»

Европейский суд отменил санкции Евросоюза против беглого президента Украины Виктора Януковича, который за госизмену приговорен в Украине к 13 годам лишения свободы, но обжаловал этот приговор. О решении Евросуда по санкциям в Facebook сообщил пресс-секретарь его сына Александра Януковича Юрий Кирасир.

«Решение Европейского суда от 24 сентября 2019 г об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018−2019гг является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В.Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так в Европейском Союзе», — сказано в сообщении.

При этом он не уточнил, какой именно Европейский суд принял такое решение.

Кирасир добавил, что ранее Генеральная прокуратура Украины официально подтвердила, что Янукович не является обвиняемым в совершении какого-либо экономического или коррупционного преступления.

«Решение Оболонского суда в отношении Януковича в данный момент обжалуется в апелляционной инстанции, при этом сам судебный процесс уже назван в официальных отчетах международных правозащитных организаций „политически мотивированным“, прошедший с массой грубых процессуальных нарушений. Своим нынешним решением Европейский суд окончательно подтвердил необоснованность ранее выдвигаемых обвинений политических оппонентов Януковича», — отметил он.

Также Кирасир добавил, что адвокаты Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был «причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости».

Как писали «ФАКТЫ», ранее адвокат президента-беглеца Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева сообщил, что Янукович готовится вернуться в Украину.

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