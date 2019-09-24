"Йолка", венок, яйцо и ручка: топ-5 главных фейлов Януковича

Украина

Виктор Янукович возвращается. Такие заголовки за последние сутки облетели практически все украинские СМИ. Как известно, «проФФесор» Янукович сбежал из Украины после победы Евромайдана в феврале 2014 года. При этом беглый президент вывез грузовиками деньги, золото и другие ценности.

Безусловно, Янукович внес свой «вклад» в развитие Украины и этот вклад каждый может оценивать по-своему. Стоит лишь напомнить, что за государственную измену в Украине он приговорен к 13 годам тюрьмы.

В связи со слухами о возможном возвращении «легитимного» «ФАКТЫ» решили вспомнить самые забавные и смешные моменты с Януковичем, когда тот был в Украине. Действительно, Федорович в кресле президента смешил жителей нашей страны круче «Квартала».

Яйцо

На дворе 2004 год, в разгаре самая скандальная избирательная кампания в истории Украины. Кандидат в президенты Янукович прибыл с визитом в Ивано-Франковск, однако там ему были не рады. Сразу после выхода из автобуса Янукович в лучших традициях «Голливуда» упал, охрана быстро затащила его в машину. Страну облетели слухи о покушении и даже сердечном приступе, но все оказалось куда проще: студент Дмитрий Романюк бросил в него яйцо, высказав таким образом свой протест. Видео облетело всю страну за считанные дни. Это было ровно 15 лет назад — 24 сентября 2004 года.

Венок

Не менее эпичный случай произошел 17 мая 2010 года. Янукович тогда уже в статусе президента Украины встречался в Киеве со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. В рамках визита лидера РФ в украинскую столицу Медведев и Янукович участвовали в мероприятиях возле памятника неизвестному солдату. Была ужасная погода, лил дождь, дул сильный ветер. Янукович и Медведев заняли места напротив венков, которые установили возле памятника. Как только Виктор Федорович наклонился, венок сорвался и упал ему на голову. Это видео можно смотреть бесконечно.

Двери

Еще на инаугурации Януковича ему будто был послан знак свыше. Дело в том, что во время торжественных мероприятий перед ним закрылись двери.

Йолка

Запрос «Янукович и ёлка» бил все рекорды поиска в Google. В декабре 2010 года во время одного из совещаний Янукович около десяти секунд не мог вспомнить слово «ялинка» и, выдержав театральную паузу (несколько раз), Федорович таки выдал эпичное «йолка». Это слово сразу же превратилось в интернет-мем, и когда в декабре 2013 года вместо праздничной ёлки на Майдане в центре Киева стоял только ее каркас, то его и называли «йолкой».

Позже комики из студии «Мамахохотала» придумали шуточную версию того, что же произошло на самом деле.

Ручка

Янукович был не силен в географии, мог запросто перепутать Балаклею с Балаклавой, назвать Израиль европейской страной, а греческую гору Афон перенести в Палестину.

Во время выступления «самый легитимный из легитимных» мог с серьезным видом рассказывать про поэтессу Анну Ахметову или про украинского писателя Чехова.

Впрочем, Янукович был силен в другом. Физически. 28 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане и бегства из Украины, Янукович дал пресс-конференцию в российском Ростове-на-Дону, где умудрился сломать ручку.

Говоря о физических возможностях Януковича, нельзя не вспомнить о его эпичных бегах по пенькам в Межигорье. Тоже весьма забавный ролик получился.

А закончить материал хочется словами классика… «Астанавитесь!»

Как сообщали «ФАКТЫ», известие о возвращении Януковича вызвало огромный ажиотаж среди украинцев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter