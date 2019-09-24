Заворотнюк продала квартиры в Крыму

Шоу-бизнес

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас, по слухам, борется с онкологическим заболеванием, ранее продала две квартиры в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает kp.ru, ссылаясь на свои источники.

Квартиры, о которых Анастасия так много рассказывала, были проданы из-за скандала со строительством катка на набережной.

В 2006 году Заворотнюк приобрела две квартиры, а в 2010 году переехала в Крым и начала строительство катка в Ялте. Они с мужем планировали там жить и работать. Но проект прогорел, Заворотнюк задолжала огромную суму, на ее квартиры был наложен арест. Кроме того, на актрису подали в суд за строительство на чужой земле.

Заворотнюк была вынуждена бежать из Крыма. «Долги ее взял на себя местный депутат, который в свое время сам же лоббировал этот проект, искал инвесторов», — рассказал изданию экс-сотрудник ялтинской администрации.

Квартиры, по данным издания, актрисе удалось продать, хотя и с трудом. Ведь недвижимостью Заворотнюк заинтересовалась прокуратура. Кстати, звезда «Моей прекрасной няни» была уверена, что «натравил» на нее проверку бывший гражданский муж Сергей Жигунов.

Напомним, что первый муж актрисы приехал в Москву и продает телеканалам воспоминания о жизни с Заворотнюк.

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